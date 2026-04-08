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Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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« Hulk fait son apparition à Paris »… Les supporters du PSG encouragent les joueurs avec une « banderole imaginative » Le Paris Saint-Germain a récemment accueilli un invité de marque : le héros de comics Hulk, dont l’image a été projetée sur une banderole déployée par les fans dans les tribunes du Parc des Princes. Ce visuel spectaculaire, conçu pour motiver les joueurs avant une rencontre cruciale, a immédiatement créé une atmosphère électrique autour du terrain. En choisissant ce personnage emblématique, connu pour sa force colossale et son tempérament indomptable, les supporteurs ont voulu transmettre un message clair : ils attendent de leur équipe qu’elle affiche la même détermination et la même puissance lors de ses engagements. L’initiative, saluée par les joueurs et les observateurs, illustre la créativité dont fait preuve le public parisien pour soutenir son club dans les moments importants

Paris Saint-Germain vs Liverpool
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France
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L’équipe de France peut compter sur un soutien massif de ses supporters. Dans les tribunes, le public affiche un engagement sans faille, transformant chaque rencontre en un véritable tremplin émotionnel pour les Bleus. Cette ferveur, palpable dès les premiers instants, exerce une pression positive sur les joueurs et crée une atmosphère électrique qui impressionne les adversaires. Les chants, les drapeaux et les encouragements ininterrompus forment un véritable mur sonore, preuve d’une passion populaire ancrée dans la culture footballistique française.

Les supporters du Paris Saint-Germain ont puisé leur inspiration dans un univers fantastique pour soutenir leurs joueurs à l’occasion du coup d’envoi du match contre Liverpool, ce mercredi soir, en quart de finale aller de la Ligue des champions.

Selon le site « Foot Mercato », « Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a accueilli Liverpool pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, et, pour l’occasion, les supporters parisiens ont voulu présenter une banderole de bienvenue originale à destination des Reds dans leur antre du Parc des Princes. »

Selon le média spécialisé, un groupe de supporters parisiens, la CUP, a puisé son inspiration dans l’univers Marvel : une banderole à l’effigie de Hulk, accompagnée du message « Réveillez le Hulk qui sommeille en vous ce soir », a été déployée pour inviter les joueurs à libérer toute leur puissance.

Le média tricolore conclut : « Espérons que ce soit le cas, ce qui leur donnerait une bonne chance de se qualifier. »

(Lire aussi) Vidéo : les supporters de l’Atlético de Madrid lancent des chants insultants envers l’islam avant le match contre Barcelone.

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Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images

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