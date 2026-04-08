Les supporters du Paris Saint-Germain ont puisé leur inspiration dans un univers fantastique pour soutenir leurs joueurs à l’occasion du coup d’envoi du match contre Liverpool, ce mercredi soir, en quart de finale aller de la Ligue des champions.

Selon le site « Foot Mercato », « Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a accueilli Liverpool pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, et, pour l’occasion, les supporters parisiens ont voulu présenter une banderole de bienvenue originale à destination des Reds dans leur antre du Parc des Princes. »

Selon le média spécialisé, un groupe de supporters parisiens, la CUP, a puisé son inspiration dans l’univers Marvel : une banderole à l’effigie de Hulk, accompagnée du message « Réveillez le Hulk qui sommeille en vous ce soir », a été déployée pour inviter les joueurs à libérer toute leur puissance.

Le média tricolore conclut : « Espérons que ce soit le cas, ce qui leur donnerait une bonne chance de se qualifier. »

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