Dean Huijsen, défenseur du Real Madrid, a critiqué la décision de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) de ne pas intervenir sur l'action impliquant Kang-in Lee et Fede Valverde, lors du dernier derby de Madrid remporté par les Merengue sur leur terrain (2-1), en Liga.

Huijsen a déclaré, dans des propos accordés au site espagnol « okdiario » : « C'est regrettable, car nous disposons de l'assistance vidéo pour mettre fin à ce genre de simulations et empêcher les joueurs de se rouler par terre. Comme Valverde n'est pas resté au sol à simuler pendant 5 minutes, l'autre joueur n'a pas reçu de carton rouge, et c'est regrettable. Mais l'assistance vidéo doit le savoir de toute façon. »

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L'international espagnol a ajouté : « Je ne comprends pas pourquoi l'assistance vidéo n'est pas intervenue sur la faute commise contre Valverde. Cela peut être une erreur de l'arbitre, les erreurs humaines existent, mais si c'est le cas, à quoi sert l'assistance vidéo ? »

Huijsen a poursuivi : « Si les faits que nous avons vus face à l'Atlético Madrid s'étaient produits dans l'autre sens, le tollé aurait été immense. »

Les propos du défenseur du Real Madrid sont intervenus après un derby marqué par plusieurs décisions arbitrales ayant suscité une large polémique, la plus notable étant la non-expulsion de Kang-in Lee après son intervention sur Valverde, tandis que Huijsen lui-même a été expulsé en seconde période, après l'attribution d'un penalty en faveur de l'Atlético Madrid pour une obstruction sur Giuliano Simeone.

Le Real Madrid a annoncé officiellement, mardi dernier, que les examens médicaux passés par Valverde avaient révélé une entorse de troisième degré à la cheville gauche, sans que le club précise la durée de son absence, se contentant d'indiquer que son état serait suivi et évalué. Toutefois, des rapports de presse ont affirmé que le joueur uruguayen pourrait être absent plusieurs semaines.

Avec cette défaite face à l'Atlético, le Real Madrid recule à la quatrième place au classement de la Liga, avec 15 points, à 6 points de son rival barcelonais, leader avec un sans-faute (21 points en 7 journées).



