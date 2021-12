Hugo Ekitike : Le gamin rémois qui veut imiter Mbappé

Si vous prévoyez d'organiser un quiz sur le football pour passer le temps avec votre famille et vos amis à l'approche de la nouvelle année, la question suivante risque de laisser perplexe les supporters qui ne suivent pas de près la Ligue 1 : "Qui est le joueur de moins de 20 ans qui a marqué le plus de buts dans les cinq grands championnats européens au cours de la première moitié de la saison 2021-22 ?

La réponse ? L'attaquant de Reims Hugo Ekitike.

À 19 ans, Ekitike n'est peut-être pas encore connu en dehors de sa France natale, mais la forme qu'il a montrée au cours des premiers mois de la campagne laisse penser qu'il le sera bientôt.

La percée d'Ekitike marque la dernière étape d'un parcours qui a commencé lorsqu'il avait environ 10 ans et jouait pour le club amateur local de Cormontreuil, dans la banlieue de Reims.

Un été, le jeune garçon a été invité à passer des vacances dans la famille de son entraîneur Jean-Philippe, alias "Nano", dans leur mobile home de l'Allier.

"Quand nous sommes arrivés, nous avons ouvert les placards et nous avons trouvé une veste du Stade de Reims", se souvient Nano à GOAL. " Les enfants l'ont essayée ; elle était trop grande pour mon fils, mais elle allait parfaitement à Hugo, alors il l'a gardée."

"Peu après les vacances, il a signé un accord de non-sollicitation pour rejoindre l'académie de Reims. "

Nano, qui a entraîné Ekitike depuis les moins de 7 ans jusqu'aux moins de 12 ans, avait dit à son jeune protégé qu'il serait signé par les anciens finalistes de la Coupe d'Europe depuis un certain temps, mais l'enfant modeste a refusé d'écouter, se concentrant plutôt sur le fait de devenir le meilleur joueur possible.

"A Cormontreuil, il marquait beaucoup de buts sans jamais s'emballer", explique Nano. "Par exemple, il n'était jamais capable de dire combien de buts il avait marqués dans un tournoi."

"C'était un gagneur qui ne se la pétait pas, toujours à l'écoute pour s'améliorer mais pas pour être le numéro un. En match, s'il pouvait faire une passe malgré le fait d'être devant le but, il n'hésitait pas, car il savait que c'était le choix le plus intelligent."

Sur l'intérêt éventuel de Reims, Nano ajoute : "Ils devaient en avoir marre de voir Hugo marquer des buts à chaque fois que leurs équipes venaient jouer contre nous !".

Huit ans après son arrivée au club, Ekitike est désormais un élément clé de l'attaque rémoise, avec ses huit buts en 17 matchs de Ligue 1, dont des réalisations contre Marseille et Lyon. Sept de ces buts ont été inscrits lors de ses dix dernières apparitions, et il a également délivré trois passes décisives à ses coéquipiers.

Il est sans aucun doute l'une des étoiles montantes de l'élite française depuis le début de la saison, et son émergence est intervenue quelques mois seulement après qu'il ait fait le choix courageux d'être prêté au Danemark en quête d'une première expérience.

Ekitike a fait ses débuts à Reims en octobre 2020, mais après n'avoir participé qu'à un seul autre match au cours de la première moitié de la saison, il a accepté l'offre de rejoindre Vejle, où il aurait l'occasion de se mesurer à des défenseurs expérimentés qui ont joué en Europe, plutôt qu'à ceux qu'il rencontrait en quatrième division française avec l'équipe réserve de Reims.

Le séjour en Scandinavie s'est bien déroulé pour Ekitike, qui a marqué trois buts et délivré deux passes décisives lors de ses 11 matches (dont sept comme titulaire), mais il a failli ne pas être recruté lorsque lui, un représentant du club et son agent ont été refoulés à l'aéroport de Copenhague en janvier.

À l'époque, le Danemark était en état d'urgence et les voyageurs étrangers n'étaient pas autorisés à entrer dans le pays. Ekitike n'a été autorisé à entrer qu'après l'intervention d'un officier de haut rang de l'armée qui soutenait Vejle, mais à condition que son agent reparte au bout de 48 heures, laissant Ekitike seul dans un nouveau pays.

Ekitike s'est retrouvé seul dans un nouveau pays, mais il n'a pas été découragé.

"Quand il s'en est rendu compte, il a regardé son agent et lui a dit "ne t'inquiète pas, je vais me débrouiller"", raconte une source proche d'Ekitike à GOAL. "Il avait 18 ans et a montré une grande sérénité, même s'il arrivait dans un pays avec des restrictions sanitaires, le froid et la barrière de la langue."

Décrit comme étant terre-à-terre mais résolu par ses proches, Ekitike mène un style de vie qui est à l’opposé de son ascension croissante dans le monde du football.

"À Noël, vous ne le verrez pas aller à Dubaï", explique à GOAL l'un des amis proches d'Ekitike. "Il va rester avec sa famille, passer du temps avec ses grands-parents et prendre du temps pour lui pour réfléchir, se reposer et aller au cinéma."

"Il regarde aussi ce qui est à la mode à la télévision. Ces dernières semaines, la série à la mode est Squid Game. Il vient de commencer Game of Thrones après avoir terminé Breaking Bad aussi."

D'un point de vue footballistique, en revanche, Ekitike ne cache pas son ambition, affirmant qu'il cherche à imiter Kylian Mbappé autant que possible.

"C'est ce que signifie être un joueur de haut niveau et c'est ce que j'aspire à devenir", a-t-il déclaré à Foot Mercato en évoquant la star du Paris Saint-Germain. "Ces dernières années, c'est le joueur que je regarde le plus, qui m'inspire, et pas forcément uniquement sur le terrain."

À titre de comparaison, Mbappe a marqué 15 buts lors de sa première saison complète en Ligue 1 à Monaco en 2016-17, bien qu'il ait été un an plus jeune qu'Ekitike maintenant. Cela dit, il y a quelques similitudes dans leurs jeux, notamment en ce qui concerne le désir d'Ekitike de couper à l'intérieur depuis la gauche et d'enrouler des tirs devant des gardiens désespérés avec son pied droit.

Grand et mince (189 cm), l'international français U20 possède un style de course fluide et, s'il n'est pas d'une rapidité électrisante, il compense par des mouvements intelligents, notamment dans la surface de réparation.

"Il a la mentalité de Kobe Bryant dans le corps d'un jeune de 19 ans", dit l'un des amis d'Ekitike. "Si vous lui dites qu'il ne lui reste que 10 minutes dans un match, il ne va pas se cacher, mais le prendre comme un défi."

En plus d'observer les autres, Ekitike est également désireux d'évaluer ses propres performances, comme lorsqu'il est sorti du banc contre le PSG en août dernier, une performance dont il était particulièrement mécontent, à tel point qu'il est rentré chez lui le soir même pour revoir sa propre prestation, avec notamment une action où il a perdu le ballon pour Marquinhos, ce qui l'a fait se sentir particulièrement "stupide", selon une source.

Ekitike aura à cœur de rectifier le tir lorsque Reims affrontera à nouveau le leader de la Ligue 1 le 23 janvier, et il le fera en tant que joueur devenu entre-temps l'un des jeunes attaquants les plus en vue d'Europe.

Marquinhos, Mbappé et consorts sont prévenus : s'ils ne savent pas encore qui est Hugo Ekitike, ils le sauront bientôt.