Hugo Broos fait ses adieux à l'Afrique du Sud et n'exclut pas de prendre sa retraite

L'entraîneur belge Hugo Broos a officiellement annoncé son départ de la tête de la sélection A d'Afrique du Sud à l'expiration de son contrat, mettant ainsi un terme à une aventure remarquable de plus de cinq ans à la direction technique des « Bafana Bafana ».

Le technicien de 74 ans a réussi cet été à conduire l'Afrique du Sud jusqu'aux phases à élimination directe de la Coupe du monde pour la première fois de son histoire, en atteignant les seizièmes de finale avant de s'incliner face au Canada.

Lors d'une conférence de presse tenue pour annoncer le non-renouvellement de son contrat, Broos a dévoilé les raisons qui l'ont poussé à franchir ce pas : « Le long éloignement de ma famille et les moments difficiles que j'ai passés seul en Afrique du Sud sont ce qui m'a poussé à prendre cette décision difficile », laissant entendre dans le même temps qu'il pourrait mettre définitivement un terme à sa carrière d'entraîneur pour se consacrer à sa vie personnelle.

Cette annonce intervient après une polémique qui a agité le milieu sportif au mois de juillet, lorsque la Fédération sud-africaine de football avait publié deux communiqués distincts pour démentir les rumeurs de son limogeage ou d'une offre de prolongation de son contrat pour une année supplémentaire.

La Fédération sud-africaine a adressé, via son compte officiel sur la plateforme « X », un message de remerciement et de reconnaissance au Belge : « Merci à vous, coach Hugo Broos. Une nation reconnaissante vous salue. Aujourd'hui, alors que nous assistons à votre départ de vos fonctions, nous nous arrêtons pour vous exprimer notre plus profonde et sincère gratitude pour tout ce que vous avez apporté au football en Afrique du Sud. »

Broos avait mené l'Afrique du Sud à la qualification pour la dernière Coupe du monde pour la première fois via les éliminatoires depuis 2002, l'équipe ayant réussi à se hisser en seizièmes de finale en terminant à la deuxième place du groupe A après une victoire contre la Corée du Sud sur le score de un but à zéro et un match nul face à la République tchèque un but partout, avant que le parcours mondial ne s'achève par une défaite face au Canada, pays hôte, sur le score de un but à zéro.

Rappelons que Broos, qui avait pris ses fonctions en 2021 après une absence à la Coupe d'Afrique des nations, avait ramené les « Bafana Bafana » sur les podiums continentaux en décrochant la médaille de bronze à la Coupe d'Afrique des nations 2023. La sélection sud-africaine doit entamer une nouvelle ère sans son entraîneur belge à partir du mois de septembre prochain, lorsqu'elle débutera son parcours dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027 face à la Guinée.