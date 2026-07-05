Hugo Borst fait l'objet d'accusations très graves : « Il a conduit notre jeune famille au bord du gouffre ! »

Hugo Borst est sous le feu des critiques. Sur X, le compte Scanned Football Photos l’accuse de négligence et affirme que sa gestion a précipité son administrateur dans une situation financière très délicate.

Selon ce compte, Borst aurait poussé le propriétaire de Scanned Football Photos au bord du gouffre financier. Il n’aurait par ailleurs pas répondu depuis un mois aux demandes de contact de l’avocat.

« J’ai travaillé pendant trois mois sur un livre de photos et un diaporama pour un spectacle d’Hugo Borst, qui devait être présenté par ses soins dans 11 théâtres lors de la tournée théâtrale Hard Gras », explique Scanned Football Photos.

« J’ai réalisé ce travail bénévolement, car j’avais convenu avec Hugo (tout est noir sur blanc) que je percevrais des revenus grâce aux ventes du livre pendant la tournée », poursuit-il.

« Les accords étaient clairs. Hugo devait prendre en charge les frais d’impression et présenter le livre lors de ses représentations. Nous devions nous partager les recettes à parts égales. À la fin de chaque représentation, il devait annoncer que le livre était en vente dans le foyer du théâtre. »

« Dans ce même foyer, je devais m’installer avec un stand où je vendrais également d’autres titres de la série Scannedfootballphotos », poursuit-il.

« Le matin de la première représentation, sans que Hugo ne m’en ait prévenu, j’ai appris par Wessel Penning (journaliste à l’Algemeen Dagblad, ndlr) via WhatsApp qu’Hugo se retirait du projet et que je n’étais plus le bienvenu avec mes ouvrages. »

« La raison de son retrait, explique-t-il, tenait au fait qu’il s’était attelé à la tâche trop tardivement et avait ainsi compromis son spectacle. Il avait encore indiqué qu’il se joindrait à nous après la première représentation, mais cela ne s’est jamais produit. »

Il ajoute : « J’ai signalé à Hugo qu’il n’avait pas tenu ses engagements et que, en tant qu’indépendant, je risquais de me retrouver dans une situation financière délicate. Après trois mois de travail non rémunéré, la perspective d’un revenu immédiat s’est évanouie du jour au lendemain. »

« J’ai aussi souligné que, en tant que famille avec de jeunes enfants (deux et quatre ans), nous avions organisé notre vie autour de ces deux mois de tournée. Ma compagne a dû annuler la quasi-totalité de ses engagements professionnels. »

« Hugo Borst n’a jamais tenu compte de notre situation, il a abordé les choses uniquement de son point de vue et a déclaré que j’avais “pas de chance” parce qu’il serait soi-disant épuisé », poursuit la victime.

Il propose alors 500 € de dédommagement pour une seule date perdue, tout en conservant les recettes du livre, et souhaite clore l’affaire.

« Je n’ai pas accepté cette proposition, car le préjudice lié au fait d’avoir manqué toutes ces soirées de théâtre est bien plus élevé. J’ai même proposé de discuter de la situation en face à face, afin de trouver une solution. Mais il n’en a pas voulu. Il m’a demandé de « le laisser tranquille ».

Selon lui, il n’est pas le seul à attendre un dédommagement de la part de Borst : « Il n’a toujours pas réglé, après six semaines, la facture de l’imprimeur qu’il était censé payer. L’imprimeur le relance sans cesse depuis tout ce temps, mais là encore, il ne donne aucun signe de vie. »

Un avocat propose même de jouer les médiateurs et a sollicité Hugo à plusieurs reprises, en vain. « En réalité, j’ai contacté quatre de ses relations professionnelles, une à deux fois, avec deux semaines d’écart, pour savoir s’ils acceptaient de servir de médiateurs dans ce conflit », conclut-il.

Le chroniqueur de l’Algemeen Dagblad, souvent présent sur les plateaux d’ESPN et SBS, n’a pas (encore) réagi à ces accusations.