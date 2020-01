Hudson-Odoi a montré pourquoi Chelsea et le Bayern Munich ont fait la guerre pour l'ailier

Il y a 12 mois, les deux cadors se sont battus pour la star de l'académie des Blues, et il est de retour à un bon niveau après une grosse blessure.

Callum Hudson-Odoi a été irrégulier depuis son retour d'une grave blessure, mais il a donné un aperçu de son talent merveilleux contre Nottingham Forest, un an pile après que ait failli le perdre au profit du . Le joueur de 19 ans a fait l'objet de plusieurs offres allant jusqu'à 35 millions de livres sterling du Bayern il y a 12 mois à un moment où Hudson-Odoi semblait réticent à prolonger avec son club formateur.

Cependant, le départ de Maurizio Sarri et l'arrivée de Frank Lampard en tant que manager ont contribué à mettre fin à l'impasse, et ce processus a également été facilité par un important montage financier qui pourrait permettre à Hudson-Odoi de gagner 180 000£ par semaine, si des bonus liés aux performances sont remplis. Hudson-Odoi aurait pu toucher certaines de ces primes contre Forest au troisième tour de la dimanche alors qu'il ouvrait le score et fournissait la passe déciive pour le deuxième but lors d'une victoire 2-0 à Stamford Bridge.

C'était le premier but de l'international anglais depuis la fin septembre lorsqu'il a marqué contre Grimsby Town en Carabao Cup lors de sa première apparition depuis qu'il avait subi une grave blessure au talon d'achille contre en avril. Pendant la période entre ses deux buts cette saison, Hudson-Odoi a eu du mal à se frayer un chemin régulièrement dans le onze de départ de Lampard, mais sa performance contre Forest a offert des signes positifs pour l'avenir.

Son but à la sixième minute a été un effort brillant et il a ébloui avec son jeu sur le côté avec une passe décisive de Ross Barkley pour le deuxième but, alors qu'il aurait pu fournir quelques passes décisives plus tard dans le match. Il a causé des problèmes constants à Yuri Ribeiro, et l'arrière gauche de Forest a été impressionné par ce que Hudson-Odoi avait à offrir contre l'équipe de deuxième division. "Oui, c'est un bon talent. Je le connais parce que je regarde tous les matchs de ", a déclaré Ribeiro, formé à , à Goal après le match. "Au , nous avons beaucoup de joueurs qui jouent dans le style d'Hudson-Odoi. Ces dernières années, j'ai affronté des joueurs comme lui et c'est bien de me tester contre lui. Il n'est pas encore l'un des meilleurs joueurs du monde, juste parce qu'il est jeune, mais à l'avenir il sera génial".

Hudson-Odoi a également été touché sur son talon d'achille pendant le match et il y avait du soulagement à l'intérieur du stade lorsque le jeune ailier s'est levé pour continuer. Sa blessure à la fin de la saison dernière est survenue alors qu'il était en pleine ascension, ayant récemment fait ses débuts avec la sélection anglaise, et il lui a fallu du temps pour retrouver cette même efficacité.

"Cela a été une période de 12 mois intéressante pour lui compte tenu de sa jeunesse, quand on en tient compte. L'année dernière, tout le monde parlait de lui pour différentes raisons. Il est gravement blessé, il revient très tôt et quand il est revenu il y a eu des problèmes pour le faire basculer", a déclaré Lampard à Stamford Bridge. "Ensuite, il est sous les projecteurs à cause de qui il est et du nouveau contrat. Ce fut une belle avancée pour lui. La prochaine fois, ce sera «pouvez-vous faire plus? Pouvez-vous faire cela? Peux-tu faire ça?'"

Lampard a montré à la fois un amour dur tout en mettant un bras autour de l'épaule d'Hudson-Odoi pour l'aider à traverser la période des blessures, tandis que ses assistants, Jody Morris et Joe Edwards, le connaissent encore mieux grâce à leur passage chez les jeunes des Blues. "Non seulement il est jeune, mais il n'a pas connu de périodes difficiles dans sa vie pour le moment", avait déclaré Morris avant le coup d'envoi. "Je ne me souviens pas quand il a eu une blessure grave comme il l'a eu l'an dernier. Tout a été simple dans l’académie".

"Il était depuis longtemps l'un des meilleurs joueurs du club. Il s'est bien comporté l'année dernière quand il est entré dans l'équipe, mais pas dans les gros matchs mais, rappelez-vous son âge, le fait qu'il n'a pas joué régulièrement en équipe première et la gravité de la blessure. Je pense que ce sont des choses que vous devez prendre en compte; vous devez donner du temps au gamin. Peut-il faire mieux? Oui. Il sait qu'il peut faire mieux", a conclu Morris.

En vérité, il a fallu du temps à Hudson-Odoi pour revenir à son meilleur niveau, et cela a conduit certaines critiques des supporters sur les réseaux sociaux le qualifiant de "trop cher" et de "sur-côté". Mais après avoir mis fin à une période de disette de 19 matches sans but, il a maintenant quelque chose à construire en montrant que le bras de fer entre deux des meilleurs clubs européens pour sa signature était une bataille pour un véritable talent. Le coût de garder Hudson-Odoi était élevé pour Chelsea, mais ils misent sur l'un des jeunes les plus prometteurs d' et, même si cela a pris du temps, il a montré en FA Cup que le meilleur était à venir pour lui.