Hristo Stoichkov et Arsene Wenger soutiennent la première Coupe du monde U-15 de la FIFA pour transformer la formation des jeunes dans le monde entier

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Les légendes du football Hristo Stoichkov et Arsene Wenger ont apporté leur soutien à la première édition de la Coupe du monde et du Festival U-15 de la FIFA, avant son coup d’envoi samedi en Azerbaïdjan. Ce nouveau tournoi international rassemble à Bakou plus de 3 000 jeunes joueurs, entraîneurs et officiels pour six jours de compétition avec un véritable enjeu, au fil d’environ 1 000 matches.

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Des figures légendaires saluent ce parcours sportif

Stoichkov et Wenger estiment que la première compétition des moins de 15 ans offre aux jeunes espoirs une occasion précieuse de se mesurer à d’autres équipes. Approuvé par le Conseil de la FIFA en décembre 2025, le tournoi masculin se déroulera du 24 au 30 octobre. Les matches se joueront à huit contre huit, avec des mi-temps de 20 minutes.

« La Coupe du monde U-15 de la FIFA est fondamentale »

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S’exprimant auprès de la FIFAavant d’affronter l’Écosse, Stoichkov a souligné l’importance du tournoi pour les jeunes talents : « À mon avis, la Coupe du monde U-15 de la FIFA est fondamentale. J’applaudis toujours ces tournois, car c’est là que les jeunes joueurs commencent à grandir et à prendre conscience de l’avenir qui les attend. C’est pourquoi, à la FIFA, ils montrent chaque année qu’ils réfléchissent bien plus que les jeunes joueurs. »

« La Bulgarie retrouve une compétition importante à une époque où peu de joueurs bulgares évoluent dans les meilleures équipes d’Europe. Oui, il y en a quelques-uns en Italie, en Allemagne et en Angleterre, mais il nous en faut encore davantage, et c’est un tournoi où ils peuvent facilement progresser. »

« La Bulgarie a disputé de nombreux matches contre l’Écosse depuis les années 1970, puis à mon époque. L’Écosse reste une grande équipe. J’espère et je souhaite que la Bulgarie parvienne cette fois à battre l’Écosse. »

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« J’espère et je souhaite que la Coupe du monde U-15 de la FIFA en Azerbaïdjan montre aux joueurs et au monde entier le fort engagement de la FIFA en faveur du football des jeunes. »

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Une formule innovante garantit une large participation

Soulignant la portée mondiale de l’événement, Wenger, directeur du Développement du football mondial à la FIFA, a déclaré : « Le talent existe partout, mais les jeunes joueurs n’ont pas toujours les mêmes possibilités de se mesurer à d’autres équipes sur la scène internationale. »

« Ce tournoi vise à leur offrir cette possibilité. En réunissant des équipes du monde entier au niveau U-15, nous pouvons permettre aux joueurs de disputer des matches formateurs, de découvrir différents styles et cultures de football et d’apprendre et de progresser grâce à la compétition. »

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« Le football peut véritablement unir le monde de manière très forte chez les jeunes. Réunir de jeunes joueurs de pays et de cultures différents leur offre une expérience qui va au-delà de la compétition, tout en encourageant les associations membres à continuer d’investir dans leur développement. »

Un projet historique renforce la représentation féminine

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Les matches de qualification débuteront ce week-end, avant les finales du vendredi 30 octobre au Crystal Hall. Après cette compétition masculine, le premier tournoi féminin aura lieu en 2027. Les deux deviendront des rendez-vous annuels à partir de 2028.