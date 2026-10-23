Hristo Stoichkov et Arsene Wenger soutiennent la première Coupe du monde U-15 de la FIFA pour transformer la formation des jeunes dans le monde entier

Des figures légendaires saluent ce parcours sportif
Stoichkov et Wenger estiment que la première compétition des moins de 15 ans offre aux jeunes espoirs une occasion précieuse de se mesurer à d’autres équipes. Approuvé par le Conseil de la FIFA en décembre 2025, le tournoi masculin se déroulera du 24 au 30 octobre. Les matches se joueront à huit contre huit, avec des mi-temps de 20 minutes.
« La Coupe du monde U-15 de la FIFA est fondamentale »
S’exprimant auprès de la FIFAavant d’affronter l’Écosse, Stoichkov a souligné l’importance du tournoi pour les jeunes talents : « À mon avis, la Coupe du monde U-15 de la FIFA est fondamentale. J’applaudis toujours ces tournois, car c’est là que les jeunes joueurs commencent à grandir et à prendre conscience de l’avenir qui les attend. C’est pourquoi, à la FIFA, ils montrent chaque année qu’ils réfléchissent bien plus que les jeunes joueurs. »
« La Bulgarie retrouve une compétition importante à une époque où peu de joueurs bulgares évoluent dans les meilleures équipes d’Europe. Oui, il y en a quelques-uns en Italie, en Allemagne et en Angleterre, mais il nous en faut encore davantage, et c’est un tournoi où ils peuvent facilement progresser. »
« La Bulgarie a disputé de nombreux matches contre l’Écosse depuis les années 1970, puis à mon époque. L’Écosse reste une grande équipe. J’espère et je souhaite que la Bulgarie parvienne cette fois à battre l’Écosse. »
« J’espère et je souhaite que la Coupe du monde U-15 de la FIFA en Azerbaïdjan montre aux joueurs et au monde entier le fort engagement de la FIFA en faveur du football des jeunes. »
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Une formule innovante garantit une large participation
Soulignant la portée mondiale de l’événement, Wenger, directeur du Développement du football mondial à la FIFA, a déclaré : « Le talent existe partout, mais les jeunes joueurs n’ont pas toujours les mêmes possibilités de se mesurer à d’autres équipes sur la scène internationale. »
« Ce tournoi vise à leur offrir cette possibilité. En réunissant des équipes du monde entier au niveau U-15, nous pouvons permettre aux joueurs de disputer des matches formateurs, de découvrir différents styles et cultures de football et d’apprendre et de progresser grâce à la compétition. »
« Le football peut véritablement unir le monde de manière très forte chez les jeunes. Réunir de jeunes joueurs de pays et de cultures différents leur offre une expérience qui va au-delà de la compétition, tout en encourageant les associations membres à continuer d’investir dans leur développement. »
Un projet historique renforce la représentation féminine
Les matches de qualification débuteront ce week-end, avant les finales du vendredi 30 octobre au Crystal Hall. Après cette compétition masculine, le premier tournoi féminin aura lieu en 2027. Les deux deviendront des rendez-vous annuels à partir de 2028.