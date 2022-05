Howard : "Si Messi va à l'Inter Miami, l'attente sera comme pour Pelé"

L'ancien gardien de Manchester United et Everton espère que le septuple Ballon d'Or rejoindre la MLS la saison prochaine.

Lionel Messi est destiné à finir en MLS, affirme l'ancien international américain Tim Howard, le septuple Ballon d'Or étant pressenti pour générer un niveau d'attention en Amérique similaire à celui de la légende brésilienne Pelé.

L'icône argentine est toujours sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'à l'été 2023, mais les spéculations vont bon train concernant ses intentions au-delà de cette date.

On parle beaucoup d'un éventuel transfert de Messi à l'Inter de Miami, où il retrouverait le légendaire David Beckham, et Howard est convaincu qu'un accord sera mis en place à un moment donné.

Messi ira-t-il en MLS ?

L'ancien gardien de but de Manchester United et de la sélection américaine, Howard, a parlé au Pat McAfee Show de l'effervescence autour de la possibilité que Messi se rende aux États-Unis : "La MLS s'est développée à pas de géant et c'est un championnat de très haut niveau.

"Ce que je dirais, c'est que nous avons vu beaucoup de superstars internationales venir en Amérique. Il [Lionel Messi] va venir. Honnêtement, je vous le dis, il ne ressemblera à rien de ce que nous avons déjà vu.

"Ce type, je vous le jure, c'est un dieu. J'en ai été témoin, j'ai joué contre lui.

"L'effervescence qui va l'entourer, s'il va à Miami, ce sera comme depuis Pelé. Honnêtement, c'est fou si ça arrive."

Howard a ajouté : "Il est le plus grand - lui et [Cristiano] Ronaldo sont pour moi les plus grands joueurs de tous les temps. C'est [le ballon] sur un fil, vous ne pouvez pas l'éloigner de lui".

Messi pourrait-il finir à l'Inter Miami ?

Il a été question que Messi prenne une participation dans un club détenu par Beckham avant de s'engager l'été prochain.

Une porte a été laissée ouverte pour lui en Floride, avec Jorge Mas - le bras droit de Beckham - déclarant en février au sujet des liens avec un grand joueur de tous les temps : "Je pense, et David a une relation avec lui, que s'il quitte le PSG au moment où il le quitte, nous aimerions voir Lionel Messi être un joueur à l'Inter Miami et faire partie de notre communauté.

"Est-ce que cela peut arriver ? Écoutez, nous allons pousser. Je suis un optimiste dans l'âme. Est-ce que je pourrais voir cela arriver ? C'est une possibilité."

Messi a du travail à faire en Europe avant d'envisager un retour sur le continent américain, le joueur de 34 ans n'ayant inscrit que 11 buts toutes compétitions confondues lors de sa première année au PSG - même s'il a enrichi sa collection de trophées en aidant le club à remporter le titre de champion de Ligue 1.