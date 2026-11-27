Comment regarder Houston Dynamo FC - San Jose Earthquakes avec un VPN

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel ou ouvrez l’application de streaming du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Avant-match

Major League Soccer - 1/8 28 nov. 2026 - 14:30 Shell Energy Stadium

Houston Dynamo FC reçoit San Jose Earthquakes au Shell Energy Stadium de Houston, en Major League Soccer.

Le Dynamo traverse une mauvaise passe. Il a perdu trois de ses cinq derniers matches, dont une défaite 2-1 contre ce même adversaire le 25 novembre.

L’équipe de Ben Olsen a tout de même battu Seattle Sounders FC 1-0 fin octobre. Depuis, elle s’est inclinée face à Portland Timbers et à St. Louis City. Elle n’a marqué plus d’un but dans aucun de ces cinq matches.

San Jose affiche un meilleur bilan récent et a remporté sa dernière confrontation avec Houston. L’équipe de Bruce Arena s’est imposée 2-1 lors de ce match, signant ainsi sa troisième victoire contre le Dynamo en cinq rencontres.

Les résultats des Earthquakes restent toutefois irréguliers. Ils ont battu Real Salt Lake 2-1 et fait match nul 2-2 contre Colorado Rapids, mais ont aussi perdu 3-1 face à Minnesota United et 3-0 contre FC Dallas.

Au classement de la conférence Ouest, San Jose est quatrième et Houston cinquième. L’écart entre les deux équipes est donc faible.

Voici ce qu’il faut savoir sur l’heure du coup d’envoi, la chaîne TV et la diffusion en streaming du match.

Les informations officielles concernant la diffusion de ce match ne sont pas encore disponibles. Les détails sur la chaîne TV et le streaming seront ajoutés dès leur confirmation.

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