Hossam Hassan : « Voici les absents de l’Égypte face à l’Iran… Et nous n’avons pas changé de poste à Salah par hasard. »

Hossam Hassan, le sélectionneur de l’Égypte, a affirmé que ses joueurs étaient prêts à défier l’Iran lors de la 3^e journée du groupe 7 de la Coupe du monde. Il a réitéré sa confiance totale en tous les joueurs présents dans la liste des 23.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, il a déclaré : « Nous savons depuis le début que ce groupe est difficile et que chaque équipe veut battre les autres, mais nous avançons pas à pas. Nous avons été très concentrés lors des deux premières rencontres, et nous nous concentrons maintenant sur l’équipe d’Iran, l’une des meilleures d’Asie… Nous respectons tous nos adversaires, nous nous préparons soigneusement pour la rencontre de demain et nous espérons que la chance sera de notre côté. »

Il précise : « Tout le monde est prêt à jouer, à l’exception de Hamdi Fathi et Hossam Abdel-Majeed, blessés. J’ai confiance en tous les joueurs ; lorsque j’ai sélectionné les 26 joueurs, ils étaient tous titulaires à mes yeux, la seule différence réside dans leur niveau d’expérience. »

Concernant les ajustements tactiques, il a ajouté : « Hamza Abdelkarim, le plus jeune de la sélection, a déjà montré son niveau lorsqu’il a été aligné. Je réfléchis à toutes les options de changement et je prends en compte les joueurs qui comptent déjà un carton jaune. »

Il conclut : « Nous voulons offrir un niveau de jeu qui inspire le respect envers la sélection égyptienne. Ceux qui me connaissent savent que je ne vis que pour la victoire ; je ne fais pas de calculs et je ne pense pas à l’adversaire suivant. Je me concentre uniquement sur la gagne. Nous respectons toutes les équipes, car toute formation présente en Coupe du monde est forte, et le football a évolué. »

Il conclut : « Même la plus modeste sélection africaine aligne 25 ou 26 joueurs professionnels ; il n’y a donc pas de petite équipe en Coupe du monde. Notre objectif est de passer au tour suivant et de continuer à progresser. »

Il conclut : « Nos joueurs sont des professionnels capables de s’adapter à toutes les conditions, qu’il pleuve ou qu’il fasse chaud. »

Interrogé sur d’éventuelles actions en faveur de la cause LGBT lors du match face à l’Iran, il a coupé court : « Notre équipe ne se dispersera pas : nos esprits seront uniquement tournés vers le terrain et la rencontre. »

Il a conclu : « Tous les ingrédients de la réussite et de la progression sont réunis au sein de la sélection, grâce à une discipline et à une organisation constantes, à commencer par Ibrahim Hassan et l’ensemble du staff technique, administratif et médical. Leur rôle est essentiel, tout comme le mien en tant que sélectionneur, et si l’organisation fait défaut, tout échouera. »

Il conclut : « Ibrahim Hassan et moi sommes sous pression depuis toujours, mais nous avons la chance d’être portés par l’affection des supporters et d’avoir atteint un haut niveau. L’esprit d’équipe est essentiel, tout comme les stratégies et l’organisation. »

Il a conclu : « Mohamed Salah est un joueur très intelligent qui connaît parfaitement ses coéquipiers en sélection, et cette synergie profite à l’Égypte. Le rôle que nous lui avons confié lors de la Coupe du monde lui offre davantage de liberté, ce qui n’est pas le fruit du hasard. En tant qu’équipe, nous jouons de manière collective. »