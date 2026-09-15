Hossam Hassan, le sélectionneur de l'équipe d'Égypte, a déclaré que la réception de la délégation par le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, après la participation à la Coupe du monde 2026, constituait une médaille sur sa poitrine, en insistant sur le fait que chaque mot prononcé par le président avait une signification et un objectif précis et important.

L'équipe d'Égypte a fait ses adieux à la Coupe du monde 2026 dès les huitièmes de finale, après une défaite face à l'équipe d'Argentine sur le score de 3-2.

Hossam Hassan a ajouté, dans son allocution lors de la cérémonie organisée par la Fédération de football en l'honneur des équipes nationales, que le président avait accordé sa confiance aux compétences égyptiennes et réclamé que l'on s'appuie sur l'entraîneur égyptien après les succès qu'il a obtenus.

Il a affirmé que l'équipe d'Égypte avait réussi à ramener le sourire sur les visages du public égyptien, et que les supporters s'étaient de nouveau rassemblés autour de l'équipe après l'état d'esprit, le niveau et les résultats remarquables.

Il a précisé que le staff technique bénéficiait d'un soutien total de la part du conseil d'administration de la Fédération, que ce soit sous l'ancien conseil présidé par Gamal Allam, ou l'actuel conseil présidé par l'ingénieur Hany Abo Rida, ce qui est considéré comme une raison principale des récents succès.

Il a adressé un salut au public égyptien, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Égypte, pour son soutien et son appui constants à l'équipe d'Égypte partout, en soulignant qu'il méritait que l'on se batte pour le rendre heureux.

Les critères de sélection des joueurs

Hossam Hassan a affirmé qu'il choisissait les joueurs en fonction de leur performance sur le terrain, sans se soucier d'autres considérations.

Il a déclaré : « Mon conseil aux joueurs des sélections de jeunes est que la sélection est ta première porte d'entrée vers le professionnalisme, le club est important, mais la sélection est numéro 1. »

Il a poursuivi : « Je ne regarde pas un âge précis ni une équipe en particulier, seule la performance sur le terrain attire mon attention. Il n'est pas vrai que j'ai subi une pression pour intégrer Hamza Abdelkarim, le joueur de Barcelone, à l'équipe d'Égypte lors de la Coupe du monde 2026, et le joueur a profité de sa présence avec la sélection au Mondial. »

Hossam Hassan a continué : « Mon conseil aux jeunes joueurs est de prendre Mohamed Salah comme modèle, et je considère que le capitaine de l'équipe d'Égypte a profité de sa participation à la Coupe du monde en jouant aux postes de 10 ou de 9. »

Il a ajouté : « D'autres joueurs en ont également profité et ont prolongé leur contrat avec leur club, et certains joueurs ont vu leur valeur augmenter grâce à leur participation à la Coupe du monde, c'est quelque chose de naturel et j'en suis heureux. »

Au sujet des binationaux, l'entraîneur d'Égypte a déclaré : « Nous accordons un grand intérêt aux joueurs professionnels évoluant à l'extérieur de l'Égypte parmi les binationaux. »

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L'entraîneur étranger et le football égyptien

Il a complété : « Pourquoi la tendance est-elle toujours d'engager un entraîneur étranger alors que je dispose de très bons entraîneurs égyptiens ? L'entraîneur étranger veut travailler dans des conditions idéales, et il ne peut pas composer avec les conditions existantes, contrairement à l'entraîneur national. »

Il a indiqué : « Je veux dire qu'il faut engager l'entraîneur qui mérite d'être présent. »

Hossam Hassan a désapprouvé le fait que les grands clubs du championnat égyptien s'appuient sur des entraîneurs étrangers.

Il a déclaré : « Je suis étonné lorsque je constate que certains clubs se plaignent de la fatigue des joueurs. Comment est-ce possible alors que chaque liste compte 35 joueurs ? »

Il a ajouté : « L'Égypte n'est pas un petit pays, nous sommes un grand pays, et je l'ai toujours dit aux joueurs avant les matches de la Coupe du monde, comme le match contre l'Argentine, je leur ai dit de ne pas penser à ceux que vous allez affronter, mais de penser que vous portez le maillot de l'équipe d'Égypte. »

Il a poursuivi : « L'entraîneur étranger, lorsqu'il vient, veut loger dans un hôtel et cela nous coûte au minimum 500 000 livres par jour, mais lorsque nous avons eu une maison du football (il fait référence au projet Al-Hadaf) nous avons commencé à faire nos stages ici, et nous sommes heureux car tout est à notre disposition. »

L'équipe d'Égypte se prépare à affronter l'Angola et le Soudan du Sud dans les qualifications de la Coupe d'Afrique des nations 2027, en plus de disputer un match amical contre l'Afrique du Sud, lors de la trêve internationale qui débute dans quelques jours.