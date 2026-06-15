Hossam Hassan, le sélectionneur de l’Égypte, a exprimé sa colère après la rencontre face à la Belgique, estimant que les Pharaons avaient été « privés d’un penalty évident » qui aurait pu modifier le score final du match nul 1-1, lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 pour les deux nations.

Au micro de beIN Sports, il a estimé que son équipe, pourtant menée au score, avait été la plus proche de la victoire tant elle s’était créée d’occasions nettes face à l’une des formations les plus redoutables de la compétition.

« Nous avons été lésés : c’était un penalty évident, s’étonne-t-il. L’arbitre n’a pas consulté la vidéo ; si l’action avait été en faveur de la Belgique, il l’aurait accordé sans hésiter. »

Il a par ailleurs salué les performances de ses joueurs, estimant que la préparation de haut niveau menée avant la Coupe du monde avait permis à l’équipe d’atteindre ce niveau de performance face à la Belgique.

« Je suis heureux de travailler avec les joueurs de l’équipe d’Égypte et de ce que nous accomplissons ensemble, et j’étais déterminé à affronter de grandes équipes avant la Coupe du monde », a-t-il déclaré.

Il a également souligné la progression nette de la sélection égyptienne au cours des deux dernières années, insistant sur l’importance de se qualifier désormais pour les huitièmes de finale.

Il a conclu : « Nous sommes l’Égypte, et même si nous ne gagnons pas, nous progressons et pratiquons un football différent depuis deux ans. L’essentiel est de penser au deuxième tour et à la qualification. »

Grâce à ce match nul, les Pharaons décrochent leur premier point dans cette édition de la Coupe du monde, partageant provisoirement la tête du groupe avec la Belgique, et poursuivent leur quête d’une première victoire dans l’histoire de leurs participations au Mondial.

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