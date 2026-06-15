Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Hossam Hassan s’emporte : « Nous méritons un penalty… Si l’action avait été en faveur de la Belgique, l’arbitre l’aurait immédiatement sifflé. »

Belgique vs Egypte
Belgique
Egypte
Coupe du monde
H. Hassan
Belgique
Égypte
É.-U.

L’entraîneur des Pharaons a exprimé sa vive colère.

Hossam Hassan, le sélectionneur de l’Égypte, a exprimé sa colère après la rencontre face à la Belgique, estimant que les Pharaons avaient été « privés d’un penalty évident » qui aurait pu modifier le score final du match nul 1-1, lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 pour les deux nations.

Au micro de beIN Sports, il a estimé que son équipe, pourtant menée au score, avait été la plus proche de la victoire tant elle s’était créée d’occasions nettes face à l’une des formations les plus redoutables de la compétition.

« Nous avons été lésés : c’était un penalty évident, s’étonne-t-il. L’arbitre n’a pas consulté la vidéo ; si l’action avait été en faveur de la Belgique, il l’aurait accordé sans hésiter. »

Il a par ailleurs salué les performances de ses joueurs, estimant que la préparation de haut niveau menée avant la Coupe du monde avait permis à l’équipe d’atteindre ce niveau de performance face à la Belgique.

« Je suis heureux de travailler avec les joueurs de l’équipe d’Égypte et de ce que nous accomplissons ensemble, et j’étais déterminé à affronter de grandes équipes avant la Coupe du monde », a-t-il déclaré.

Coupe du monde
Belgique crest
Belgique
BEL
Iran crest
Iran
IRN
Coupe du monde
Nouvelle-Zélande crest
Nouvelle-Zélande
NZL
Egypte crest
Egypte
EGY

Il a également souligné la progression nette de la sélection égyptienne au cours des deux dernières années, insistant sur l’importance de se qualifier désormais pour les huitièmes de finale.

Il a conclu : « Nous sommes l’Égypte, et même si nous ne gagnons pas, nous progressons et pratiquons un football différent depuis deux ans. L’essentiel est de penser au deuxième tour et à la qualification. »

Grâce à ce match nul, les Pharaons décrochent leur premier point dans cette édition de la Coupe du monde, partageant provisoirement la tête du groupe avec la Belgique, et poursuivent leur quête d’une première victoire dans l’histoire de leurs participations au Mondial.

Lire aussi :

Vidéo : Pour la deuxième fois... Les tirs amis font mal à l'Égypte en Coupe du monde

Publicité