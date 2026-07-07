Hossam Hassan, le sélectionneur de l’Égypte, a pointé du doigt l’arbitre français François Litxer, estimant qu’il était responsable de la défaite face à l’Argentine (3-2), tout en saluant les efforts de ses joueurs durant cette Coupe du monde 2026.

Les Pharaons ont ainsi quitté la Coupe du monde 2026 sur une défaite haletante (3-2) face à l’Argentine, tenante du titre, ce mardi au stade d’Atalanta, en huitièmes de finale.

Les Pharaons ont d’abord pris l’avantage en marquant deux buts aux 15e et 67e minutes, grâce à Yasser Ibrahim et Mostafa Zico, tandis que Cristian Romero a inscrit le premier but argentin à la 79e minute, avant que Lionel Messi n’égalise à la 84e.

Dans le temps additionnel (90e+2), Enzo Fernández a inscrit le but décisif qui qualifie l’Argentine pour les quarts de finale. Elle y attendra le vainqueur du match Suisse-Colombie, programmé ce mardi soir.

Hossam Hassan a déclaré à la chaîne « beIN Sports » : « Nous étions les meilleurs aujourd’hui face à l’Argentine, mais le football n’est pas juste, et ce qui s’est passé était injuste, même si la FIFA prône le « fair-play ».

Il a ajouté : « L’arbitre nous a refusé un but sans que l’on sache pourquoi. Le score aurait pu être de 3-1, mais l’Argentine a ensuite égalisé. »

Il a ajouté : « Il est possible que des considérations commerciales entrent en jeu ; ils ne veulent pas que Messi soit éliminé, ils veulent que le champion du monde reste en lice dans la Coupe du monde. »

Il a conclu : « Je remercie les joueurs, ils ont appliqué le plan de jeu, mais parfois, même en faisant le nécessaire, d’autres éléments jouent sur le destin d’une rencontre. »

Il a conclu : « Je suis désolé, j’aurais aimé offrir davantage aux supporters en allant plus loin, mais je suis fier de tous les joueurs : nous avons affiché un excellent niveau et fait honneur au football égyptien, arabe et africain. »

Il a conclu : « Je déteste perdre, mais cette défaite est injuste ; dans le football, il existe des enjeux extérieurs qui ne tiennent pas compte des aspects techniques. »

« Nous affrontions le champion du monde, bénéficiant par ailleurs d’un soutien marketing, mais nous avons imposé notre propre style à toutes les équipes croisées durant ce Mondial. »

Il a toutefois nuancé : « Je suis satisfait des joueurs et de ce qu’ils ont montré, mais des facteurs externes ont influencé le résultat. Oui, nous avons commis des erreurs, mais le plus important, c’est que nous n’avons pas obtenu ce qui nous revenait dans ce match. »

Concernant ses ambitions avec la sélection égyptienne pour la période à venir, il a précisé : « Mes ambitions ne s’arrêtent pas là, et celles du football égyptien ne s’arrêteront pas non plus, ce qui est très important pour l’Afrique et le monde arabe. »

Il a ajouté : « Aujourd’hui, nous n’avons pas été à la hauteur de nos adversaires et la rencontre a été très difficile pour eux, mais je réitère que d’autres éléments ont pesé sur le résultat. »

Interrogé sur le message qu’il souhaitait adresser aux joueurs égyptiens après la rencontre, il a déclaré : « Je les ai tous remerciés. Je suis très satisfait de l’effort fourni, d’autant plus que notre équipe nationale est majoritairement composée de joueurs du championnat national, contrairement aux autres sélections dont les joueurs évoluent en Europe. »

Il a conclu en affirmant : « Nous espérons que la justice sera faite. Nous avons été lésés lors du premier match contre la Belgique, et aujourd’hui encore, nous avons été victimes d’erreurs fatales. Mais je dis à nos supporters : soyez fiers, vous avez une équipe qui ne craint aucun adversaire. »