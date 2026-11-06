Hossam Hassan, le sélectionneur de l'équipe d'Égypte, a réagi aux rumeurs circulant au sujet de son départ du banc des Pharaons, affirmant qu'il ignorait la source de ces informations ainsi que les parties qui sont derrière leur diffusion, et insistant sur le fait qu'il poursuit ses missions avec la sélection et se prépare pour les échéances à venir.

Plusieurs rapports médiatiques avaient indiqué que la Fédération de football envisageait de démettre Hossam Hassan de ses fonctions, malgré l'exploit qu'il a réalisé en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Selon ces rapports, la Fédération de football serait contrariée par la polémique entourant l'entraîneur en raison de problèmes familiaux, en particulier après la décision de lui interdire toute apparition médiatique.

Mais Hassan a répliqué en déclarant : « Je ne sais pas qui propage ainsi la nouvelle de mon départ de l'équipe d'Égypte », s'interrogeant sur les raisons qui conduisent à mêler sa vie personnelle à l'évaluation de son travail technique, et affirmant que les différends personnels sont des choses auxquelles tout être humain peut être confronté, et qu'ils ne devraient pas constituer un critère de jugement de ses performances professionnelles.

Hossam Hassan : on doit me juger à travers mon travail

Le directeur technique des Pharaons a ajouté qu'il avait pris l'habitude, depuis de longues années, de ne pas faire de déclarations médiatiques, et qu'il n'avait jamais évoqué par le passé quoi que ce soit concernant sa famille, s'interrogeant sur les raisons qui poussent à soulever ces sujets et à les lier à sa mission avec la sélection nationale.

Hossam Hassan a insisté, selon le site « Egypt Telegraph », sur le fait que son évaluation devait reposer sur ses performances techniques, sa manière de gérer les joueurs et les résultats obtenus par la sélection, et non sur les détails de sa vie personnelle.

Il a affirmé que le critère fondamental pour juger tout directeur technique était son travail et son engagement au sein du groupe de l'équipe, loin des affaires personnelles qui ne sont pas liées à ses missions techniques.

Hossam Hassan évoque l'exploit des Pharaons et la préparation du prochain stage

Le directeur technique de l'équipe d'Égypte est revenu sur le dernier parcours des Pharaons, affirmant qu'il n'avait pas parlé dans les médias de l'exploit réalisé après le retour de la délégation des États-Unis d'Amérique, soulignant la découverte d'un certain nombre de talents footballistiques dont il s'attend à ce qu'ils jouent un rôle important dans l'avenir du football égyptien au cours des prochaines années.

Hossam Hassan a dévoilé les préparatifs liés au prochain stage, expliquant que le manager de la sélection avait tenu une réunion avec l'ingénieur Hany Abo Rida, le président de la Fédération égyptienne de football, afin de discuter des dispositions de la prochaine étape et d'élaborer les projets nécessaires pour les échéances à venir.

L'équipe d'Égypte se prépare à affronter le Malawi les 13 et 17 novembre courant lors des troisième et quatrième journées des éliminatoires qualificatives pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027.

Hossam Hassan : la discipline au sein de la sélection relève de la responsabilité du staff technique

Concernant la discipline au sein de la sélection, Hossam Hassan a signalé l'existence de différences dans le comportement et les performances de certains joueurs lorsqu'ils rejoignent la sélection par rapport à ce qu'ils proposent avec leurs clubs.

Il a affirmé que le staff technique s'employait à imposer la discipline au sein de l'équipe et à exploiter les capacités des joueurs de la manière la plus optimale, estimant que la réussite du staff à maîtriser le système ne devrait pas se transformer en objet de critique.

Il a souligné, dans le même temps, que les clubs avaient eux aussi un rôle et une responsabilité dans la gestion de leurs joueurs, de manière à garantir une exploitation optimale de leurs capacités.

Hossam Hassan a conclu ses propos en insistant sur la nécessité de séparer la vie personnelle des entraîneurs de leurs responsabilités professionnelles, soulignant que l'évaluation de tout directeur technique doit être liée à ce qu'il propose sur le terrain et à son degré d'engagement dans ses missions, et non aux détails de sa vie personnelle.