Hossam Hassan, le sélectionneur de l’Égypte, a fixé le cap avant la rencontre très attendue face à l’Argentine : les « Pharaons » ne se contenteront pas de défendre ou d’attendre les initiatives du tenant du titre. Ils entendent imposer leur personnalité et leur style de jeu, quel que soit le calibre de l’adversaire ou l’éclat de ses stars, à commencer par Lionel Messi.

Mardi, le stade d’Atlanta accueillera le match très attendu entre l’Égypte et l’Argentine, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, organisée pour la première fois en co-organisation entre les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, il a expliqué : « L’écart entre les deux rencontres était court et les conditions météorologiques difficiles ont entraîné l’annulation d’une séance d’entraînement, mais nous savons gérer ce type de situation. Avant la compétition, nous avons soigneusement préparé les joueurs sur le plan physique pour qu’ils supportent la pression, et nous appliquons des programmes de récupération adaptés. »

Il a ajouté : « Tout le respect à notre adversaire, c’est une grande équipe, mais nous restons concentrés sur nous-mêmes et sur le travail que nous accomplissons. Aujourd’hui, nous avons effectué notre premier entraînement après le match contre l’Australie, et nous avons travaillé collectivement. Je suis satisfait des préparatifs, même si je suis conscient de la difficulté et de l’importance de ce match en huitièmes de finale, et tous les joueurs sont prêts. »

Nous voulons rendre le peuple égyptien et le monde arabe fiers.

« Nous sommes venus à la Coupe du monde prêts à affronter toutes les sélections, alors imaginez contre l’Argentine, qui compte dans ses rangs une légende comme Lionel Messi. Mais nous ne nous focalisons pas sur l’adversaire de manière négative, car ce ne serait pas dans notre intérêt. L’essentiel est d’imposer notre style de jeu sans nous laisser impressionner par l’adversaire, comme ce fut le cas lors des matchs amicaux contre le Brésil et l’Espagne. Notre priorité reste de faire rayonner le peuple égyptien, le monde arabe et l’Afrique que nous représentons. »

Il conclut : « La Coupe du monde n’est pas un rendez-vous qui se présente souvent, pour les joueurs comme pour les entraîneurs. C’est une chance unique pour nos joueurs de se mettre en évidence et d’obtenir la reconnaissance qu’ils méritent. Nous avons parfois tardé à nous imposer à ce niveau, mais nous comptons bien rattraper ce retard aujourd’hui. »

Je fixe le cadre, et chacun s’exécute.

Interrogé sur la séquence où l’analyste Mahmoud Selim a projeté aux joueurs des images de Kylian Mbappé avant les tirs au but, il a expliqué : « Nous possédons un staff technique complet, et chacun assume son rôle. Je fixe les grandes lignes, puis je demande aux analystes de performance de préparer des extraits vidéo sur l’adversaire ; il est normal que les joueurs les visionnent, que ce soit pour décrypter les mouvements des gardiens ou les différents aspects techniques. Chacun accomplit sa tâche au sein du système. »

Il conclut : « J’ai accompli beaucoup de choses en tant que joueur, et je suis fier de mon parcours, mais ma joie est encore plus grande de poursuivre cette aventure comme entraîneur et de concrétiser les ambitions que je nourrissais lorsque j’étais joueur au sein d’une grande équipe nationale comme l’Égypte. C’est la situation normale pour notre équipe nationale, et nous voulons prouver au monde entier que nous sommes une grande équipe, que nous avons des stars comme Mohamed Salah et Omar Marmoush, ainsi que de nombreux talents qui se révéleront dans les mois à venir. »

Il a par ailleurs rappelé que la CAN constituait une étape de préparation nécessaire pour aborder la Coupe du monde dans les meilleures conditions, ajoutant qu’être sélectionneur lors d’un Mondial est bien plus exigeant qu’y participer en tant que joueur, l’entraîneur portant la responsabilité de tout le groupe.

Je ne comprends pas pourquoi on proteste !

Interrogé sur les vives critiques des médias argentins à l’égard de l’arbitrage avant la rencontre, il a répondu : « Je ne comprends pas ces protestations. On nous a déjà refusé deux penalties contre la Belgique et nous n’avons pas protesté ; nous respectons l’arbitrage, tout comme nous respectons l’adversaire. Chaque équipe a le droit de contester, mais cela ne nous regarde pas. »

Nous avons utilisé ces trois derniers jours pour bien récupérer. Nous avons notre propre style, nous analysons soigneusement l’adversaire, mais notre objectif est d’imposer notre personnalité sur le terrain. L’Argentine est championne en titre et mérite tout le respect, mais nous jouerons à notre manière, et plus l’adversaire est fort, plus notre envie de nous battre et de donner le meilleur de nous-mêmes est grande. »

C’est une question tendancieuse.

Interrogé sur la polémique suscitée par l’intervention du président américain Donald Trump pour faire annuler l’expulsion de l’attaquant américain Folarin Balugun, ce qui lui a permis de jouer contre la Belgique en huitièmes de finale, Hossam Hassan a souri et répondu : « C’est une question tendancieuse. »

Il a ajouté : « Mais la devise de la Fédération internationale de football (FIFA) est le fair-play, et nous respectons toutes ses décisions. Nous avions un joueur suspendu, Muhannad Lashin, à la suite d’un carton que je juge injustifié ; il a manqué le match contre l’Australie, et son absence a eu un impact évident, même si j’ai toujours insisté sur l’importance de tous les joueurs. »

Il a conclu : « J’aurais aimé que notre recours soit accepté, et je pars toujours du principe de la bonne foi. Nous ferons ce que nous avons à faire sur le terrain, nous respectons les décisions de la FIFA, et j’espère qu’elles seront justes et dans l’intérêt de tous. »