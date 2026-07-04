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Hossam Hassan prend une décision surprenante à la veille d’affronter l’Argentine

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É.-U.

Le groupe professionnel s’est envolé ce matin pour Atlanta.

L'équipe nationale égyptienne de football s'envole ce samedi soir pour Atlanta, aux États-Unis, afin de se préparer à affronter l'Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde, mardi prochain, dans ce qui s'annonce comme le défi le plus difficile du parcours des Pharaons dans cette compétition.

Ibrahim Hassan, le directeur de l’équipe nationale égyptienne, a annoncé sur la page Facebook officielle de la Fédération égyptienne de football que la délégation quitterait Dallas à 14 h précises, heure locale (22 h, heure du Caire). Il a précisé que le staff technique avait décidé d’accorder aux joueurs une journée de repos complet ce samedi, sans entraînement.

Cette mesure doit permettre aux joueurs de récupérer pleinement après l’effort intense fourni face à l’Australie, lors d’un match disputé pendant 120 minutes avant d’être tranché aux tirs au but.

Les Pharaons avaient validé leur billet pour les huitièmes de finale en éliminant l’Australie aux tirs au but, après un match nul 1-1 au terme du temps réglementaire et des prolongations.

Les Pharaons affrontent désormais l’Argentine, tenante du titre, dans un match où tout un peuple place ses espoirs d’un exploit historique : atteindre pour la première fois les quarts de finale de la Coupe du monde.

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