Hossam Hassan, sélectionneur de l’Égypte, a profité de la conférence de presse d’avant-match, à la veille des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Argentine, pour livrer un message humanitaire fort en soutien au peuple palestinien de Gaza. Il a rappelé avec force que la souffrance des civils ne saurait laisser indifférent quiconque possède une conscience, et dénonçant ce qu’il a qualifié de « deux poids, deux mesures » dans la gestion de cette tragédie humanitaire.

Le stade d’Atlanta accueillera mardi le match très attendu entre l’Égypte et l’Argentine, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, organisée pour la première fois en co-organisation par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Hossam Hassan a déclaré : « Si quelqu’un dans le monde ne ressent pas la souffrance du peuple palestinien, ce n’est pas un être humain. Tout le monde, qu’il soit européen, américain, arabe ou originaire de n’importe où dans le monde, devrait être sensible à ce qui arrive au peuple palestinien. »

Il a ajouté : « Lorsqu’un animal souffre, les associations de protection animale se mobilisent pour le défendre, tandis que nous restons chez nous, dans un confort relatif, à manger, à boire et à porter les plus beaux vêtements, alors que le peuple palestinien vit dans la rue. Quiconque ne ressent pas leurs souffrances n’est pas un être humain. »

Le sélectionneur a poursuivi : « C’est une honte pour le monde entier, et une honte pour les décideurs, de laisser des êtres humains comme nous vivre dans de telles conditions. Des milliers de victimes tombent à la suite d’un seul bombardement sur Gaza, et pourtant nous n’entendons pas de la part du monde occidental des prises de position à la hauteur de cette tragédie. »

Il a conclu son intervention en déclarant : « Lorsqu’un chien dans la rue est maltraité, on réclame que le coupable soit jugé ; que dire alors de ceux qui tuent chaque jour des innocents à Gaza sous les roquettes ? Le peuple palestinien vit sans maison, sans abri, sans eau et sans nourriture. Nous réclamons pour eux la vie et la justice, et tout comme la FIFA brandit des slogans appelant à la justice, nous devons également revendiquer leur droit à la vie. »