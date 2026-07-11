Hossam Hassan, le sélectionneur de l’Égypte, a révélé les coulisses de l’affrontement face à l’Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde, qui s’est conclu par l’élimination des « Pharaons » (2-3). Il a confirmé avoir volontairement tenu ses joueurs à l’écart des noms des stars adverses avant la rencontre.

La rencontre a également été marquée par une vive polémique arbitrale, suite à plusieurs décisions controversées, notamment l’annulation d’un but égyptien et le refus d’accorder un penalty aux Pharaons juste avant le troisième but argentin.

Ne pas mentionner le nom de Messi

Dans un entretien télévisé, Hossam Hassan a expliqué : « Avant d’affronter l’Argentine, je n’ai jamais prononcé le nom de Messi devant les joueurs ; je ne parlais que du “numéro 10”, car l’évoquer pouvait engendrer une forme de crainte. Je voulais leur faire comprendre qu’ils ne devaient pas se fixer sur l’identité de l’adversaire ni sur la couleur du maillot. »

Il a ajouté : « Je voulais faire oublier aux joueurs qu’ils affrontaient une équipe en particulier, et qu’ils se concentrent uniquement sur le match. Je ne regarde pas l’équipe qui se trouve en face de moi, mais je respecte l’adversaire et je l’étudie attentivement. »

Hossam Hassan conclut : « Je m’attendais à ce que l’Égypte aille le plus loin possible dans la Coupe du monde. »

Le sélectionneur des Pharaons a affirmé croire en la capacité de son équipe à briller au Mondial, insistant sur le travail accompli récemment et la personnalité affichée sur le terrain.

Il a déclaré : « Je m’attendais à ce que nous atteignions les dernières phases de la Coupe du monde, car je travaillais bien avec l’équipe et nous avions une identité bien affirmée sur le terrain. »

Il conclut : « Depuis deux ans et demi, je travaille à imposer notre identité et notre tactique face à n’importe quel adversaire, sans dépendre d’un seul joueur, mais en multipliant les solutions sur le terrain. »

«Je ne joue pas pour défendre»… Hossam Hassan explique sa philosophie face à l’Argentine

Il a également expliqué pourquoi l’Égypte n’a pas choisi de se replier défensivement dans les dernières minutes du match contre l’Argentine, malgré la difficulté de l’opposition, insistant sur le fait que sa philosophie repose toujours sur la quête de la victoire.

« Ma priorité, c’est la victoire, et pour gagner, je ne vais pas me contenter de jouer pour défendre. À un moment donné, quand je passe le ballon, je dois penser aux transitions, à exploiter les occasions et à marquer des buts. »

« Même si je mène de deux buts, je pense au troisième. Je veux toujours avoir une solution et continuer à chercher le but, quelle que soit la situation. »

Les critiques à l’encontre de l’arbitre ont affecté l’équipe nationale

Le sélectionneur a également estimé que certaines décisions arbitrales avaient perturbé la concentration de ses joueurs, tout en se disant satisfait de la performance technique et de l’attitude affichée face au champion du monde.

« Il y a eu des éléments indépendants de notre volonté, l’arbitre a semé une certaine confusion au sein de l’équipe sur le plan technique, et les avertissements ainsi que les fautes inversées ont provoqué de la nervosité, ce qui a affecté les joueurs », a-t-il expliqué.

Hossam Hassan a conclu son intervention en soulignant que l’élimination face à l’Argentine n’effaçait en rien ce que la sélection avait accompli dans ce tournoi, insistant sur le fait que l’objectif était de construire une équipe capable d’affronter les plus grandes nations du monde sans crainte ni appréhension face au prestige de ses adversaires.