Hossam Hassan : « J'ai concrétisé mon rêve... et j'espère que Mohamed Salah en fera de même. »

Hossam Hassan, sélectionneur de l’équipe d’Égypte, a confié que diriger les Pharaons était un rêve qui le poursuivait depuis la fin de sa carrière de joueur.

Les Pharaons peaufinent leur préparation en vue de l’attendue confrontation face à la Belgique, programmée lundi au stade Lumin, dans le cadre du groupe 7 de la Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Le groupe 7, où figurent également l’Iran et la Nouvelle-Zélande, promet une lutte acharnée pour les deux tickets qualificatifs pour le tour suivant.

Dans une interview diffusée sur la chaîne YouTube de la FIFA, il a confié : « Le football est ma vie depuis mon enfance jusqu’à cet instant même où je vous parle. Ce fut un immense honneur pour moi de porter le brassard de capitaine de l’équipe d’Égypte pendant une longue période avant de prendre ma retraite en tant que joueur. »

Il a ajouté : « Avant de prendre ma retraite, je m’imaginais toujours comme entraîneur de l’équipe d’Égypte, c’était un grand rêve pour moi. La raison en est que je ne pense à rien d’autre qu’au football, et participer à la Coupe du monde, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, est quelque chose de vraiment formidable. »

L’Égypte mérite une place plus importante sur la scène internationale.

Il a également affirmé que l’Égypte mérite une place de choix sur la scène mondiale, déclarant : « L’équipe d’Égypte doit occuper la place qui lui revient dans le monde du football. Nous avons réalisé une bonne performance lors de la Coupe du monde 1990, et j’espère que nous ferons encore mieux en 2026. »

Fier d’avoir déjà vécu deux Coupes du monde, comme joueur puis comme entraîneur, il rappelle qu’il appartenait à la génération qui a qualifié l’Égypte pour l’édition 1990.

« Je suis extrêmement fier de représenter mon pays au plus haut niveau, qu’il s’agisse de l’édition 1990 en tant que joueur ou de la Coupe du monde 2026 en tant qu’entraîneur. Nous avons fait partie d’une génération qui a marqué l’histoire du football égyptien, et nous espérons désormais aller encore plus loin. »

J’espère que Salah me dépassera au classement des buteurs.

Il a également salué le rôle majeur de Mohamed Salah au sein de la sélection, le qualifiant d’élément clé et de l’une des plus grandes stars mondiales du moment.

« Mohamed Salah a déjà battu de nombreux records et il figure incontestablement parmi les meilleurs joueurs du monde. J’espère qu’il parviendra à inscrire plus de buts que moi au cours de sa carrière », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « L’essentiel est de se concentrer sur la victoire et de permettre à Salah de marquer des buts décisifs pour l’équipe nationale, sans se disperser. Ce serait bénéfique pour la sélection et me comblerait personnellement. »

La victoire et le bonheur des supporters demeurent la priorité des Pharaons.

Il a ajouté : « La victoire et les résultats positifs, surtout quand Salah est l’auteur des buts, ont une importance capitale pour moi en tant que sélectionneur de l’Égypte. Il est essentiel de répondre aux attentes du public égyptien pendant la Coupe du monde, car je sais que, pour les Égyptiens, le football n’est pas qu’un simple jeu : il fait partie intégrante de leur quotidien. »

Hossam Hassan a également souligné l’importance de l’expérience du capitaine de l’équipe d’Égypte, affirmant que l’équipe avait grandement besoin des capacités et de l’expérience de Mohamed Salah sur le terrain pendant la compétition.

Il a rappelé que le football tient une place unique dans la société égyptienne, et que cette immense popularité en fait un élément clé de la culture du pays, alourdissant ainsi la responsabilité qui pèse sur les épaules de l’équipe nationale.

Il a conclu en affirmant sa confiance totale dans le soutien des supporters égyptiens, rappelant que ceux-ci aiment leur pays et aspirent à voir leur équipe parmi l’élite mondiale. Il espère donc que les Pharaons seront à la hauteur des ambitions de tout un peuple lors de la Coupe du monde 2026.