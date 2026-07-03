Hossam Hassan intègre le trio historique aux côtés de Wahbi et El-Rakraki

L'entraîneur Hossam Hassan a inscrit son nom dans l'histoire en guidant l'Égypte vers les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Ce vendredi au stade de Dallas, les Pharaons ont battu l'Australie 4-2 aux tirs au but après un match nul 1-1 au terme du temps réglementaire et des prolongations.

Les Pharaons avaient ouvert le score par Imam Ashour, de la tête, dès la 13^e minute, avant que Mohamed Hani n’égalise contre son camp à la 55^e.

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La FIFA envisage de modifier les dates de la Coupe du monde, suscitant des interrogations sur les conditions climatiques au Maroc.

Selon le site français « stats foot », Hossam Hassan devient ainsi le troisième sélectionneur africain de l’histoire à mener une équipe au-delà du premier tour de la Coupe du monde, après les Marocains Walid Regragui et Mohamed Wahbi.

El-Rakraky avait mené les Lions de l’Atlas à la quatrième place lors de la Coupe du monde 2022, tandis que le Maroc, sous la houlette de Wahbi, s’est qualifié pour les huitièmes de finale de l’édition actuelle aux dépens des Pays-Bas aux tirs au but.

L’Égypte est ainsi devenue le cinquième pays africain à remporter au moins un match à élimination directe dans l’histoire de la Coupe du monde, après le Cameroun (1990), le Sénégal (2002), le Ghana (2010) et le Maroc (2022 et 2026).

Grâce à ce succès, les Pharaons affronteront en huitièmes de finale le vainqueur de la rencontre entre l’Argentine et le Cap-Vert.



