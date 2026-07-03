Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Hossam Hassan intègre le trio historique aux côtés de Wahbi et El-Rakraki

Australie vs Égypte
Australie
Égypte
Coupe du monde
Canada vs Maroc
Canada
Maroc
H. Hassan
M. Ouahbi
W. Regragui
Australie
Égypte
É.-U.
Canada
Maroc

Les Pharaons égyptiens attendent sereinement le vainqueur de la rencontre entre l’Argentine et le Cap-Vert.

L'entraîneur Hossam Hassan a inscrit son nom dans l'histoire en guidant l'Égypte vers les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Ce vendredi au stade de Dallas, les Pharaons ont battu l'Australie 4-2 aux tirs au but après un match nul 1-1 au terme du temps réglementaire et des prolongations.

Les Pharaons avaient ouvert le score par Imam Ashour, de la tête, dès la 13^e minute, avant que Mohamed Hani n’égalise contre son camp à la 55^e.

Lire aussi

En vidéo : vive altercation entre Ibrahim Hassan et le service de sécurité de l’hôtel des Pharaons

La FIFA envisage de modifier les dates de la Coupe du monde, suscitant des interrogations sur les conditions climatiques au Maroc.

Selon le site français « stats foot », Hossam Hassan devient ainsi le troisième sélectionneur africain de l’histoire à mener une équipe au-delà du premier tour de la Coupe du monde, après les Marocains Walid Regragui et Mohamed Wahbi.

Coupe du monde
Canada crest
Canada
CAN
Maroc crest
Maroc
MAR

El-Rakraky avait mené les Lions de l’Atlas à la quatrième place lors de la Coupe du monde 2022, tandis que le Maroc, sous la houlette de Wahbi, s’est qualifié pour les huitièmes de finale de l’édition actuelle aux dépens des Pays-Bas aux tirs au but.

L’Égypte est ainsi devenue le cinquième pays africain à remporter au moins un match à élimination directe dans l’histoire de la Coupe du monde, après le Cameroun (1990), le Sénégal (2002), le Ghana (2010) et le Maroc (2022 et 2026).

Grâce à ce succès, les Pharaons affronteront en huitièmes de finale le vainqueur de la rencontre entre l’Argentine et le Cap-Vert.


Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google