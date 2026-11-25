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La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé ce mercredi la liste finale des nommés pour le prix du meilleur entraîneur d'Afrique 2026. Hossam Hassan, ancien sélectionneur de l'Égypte, et Walid Regragui, ancien sélectionneur du Maroc, n'y figurent pas, alors qu'ils faisaient partie de la liste initiale des candidats.

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La liste finale se limite à trois entraîneurs : le Marocain Mohamed Ouahbi, actuel sélectionneur du Maroc, le Sénégalais Pape Thiaw, ancien sélectionneur du Sénégal, et le Portugais Pedro Leitão Brito, dit « Bubista », ancien sélectionneur du Cap-Vert.

La CAF devrait révéler le lauréat du prix du meilleur entraîneur d'Afrique 2026 lors de la cérémonie des CAF Awards, prévue le 7 décembre prochain à Lagos, au Nigeria.

L'éviction de Hossam Hassan prive le football égyptien d'une place dans la liste finale. Le sélectionneur de l'Égypte figurait pourtant parmi les noms arabes les plus en vue lors de la première phase, après avoir qualifié les Pharaons pour la Coupe du monde 2026 et atteint les huitièmes de finale du tournoi, avant d'être éliminé par l'Argentine.

Walid Regragui est lui aussi absent de la liste finale, bien que son nom ait figuré parmi les nominations initiales. Il avait mené le Maroc en finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 avant de quitter son poste, Mohamed Ouahbi prenant alors les rênes des Lions de l'Atlas. Ce dernier devient ainsi le seul représentant du Maroc dans la course finale au prix.

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En revanche, Mohamed Ouahbi a réussi à se faire une place parmi les trois finalistes, après avoir pris la tête de la sélection A marocaine en succédant à Regragui et l'avoir qualifiée pour les quarts de finale du Mondial 2026, où elle a été éliminée par la France. Il avait par ailleurs remporté l'an dernier la Coupe du monde des jeunes avec la sélection marocaine des jeunes.

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Pape Thiaw représente le football sénégalais dans la liste finale, après avoir conduit son pays en finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025. Il a également qualifié les Lions de la Teranga pour la Coupe du monde 2026, où ils ont atteint les seizièmes de finale.

Quant au Portugais Pedro Leitão Brito « Bubista », il a décroché sa place parmi les trois finalistes grâce à l'exploit historique réalisé avec le Cap-Vert, qu'il a qualifié pour la Coupe du monde 2026, une étape exceptionnelle dans l'histoire du football du pays. La sélection a en outre atteint les seizièmes de finale lors de sa première participation au Mondial.

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La liste initiale annoncée par la CAF comptait 10 entraîneurs , avec une présence arabe remarquée grâce à Hossam Hassan, Walid Regragui, Mohamed Ouahbi et Moatamed Gamal, entraîneur du Zamalek. La phase finale a ensuite réduit le nombre de candidats à trois seulement : Ouahbi reste en lice, tandis que les autres noms arabes ont été écartés.

Les nominations initiales comprenaient aussi des noms ayant obtenu des résultats marquants en club comme en sélection, parmi lesquels le Sénégalais Lamine Ndiaye, vainqueur de la Coupe de la Confédération de la CAF avec l'USM Alger, le Portugais Alexandre Santos, qui a mené l'AS FAR marocaine en finale de la Ligue des champions de la CAF, ainsi que Miguel Cardoso, sacré avec Mamelodi Sundowns en Ligue des champions de la CAF et en Coupe des trois continents, et Sébastien Desabre, qui a dirigé la RD Congo au Mondial 2026.