L'affaire concernant Hossam Hassan, sélectionneur de l'Égypte, s'est retrouvée au centre de l'attention de plusieurs médias espagnols, après que se sont largement répandus les détails d'une bagarre survenue dans un lieu de la Côte Nord (nord de l'Égypte). Les rapports ont évoqué un malaise du sélectionneur et son transfert à l'hôpital, dans une affaire qui a suscité une vive polémique à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Égypte.

Le quotidien espagnol « Sport » s'est concentré sur l'aspect le plus sensationnel de l'histoire, indiquant que Hossam Hassan a eu un malaise lors d'une altercation violente qui se serait produite entre deux femmes (ses deux épouses) dans un lieu, avant que les personnes présentes n'interviennent pour maîtriser la situation.

Le journal a souligné que l'affaire s'est largement répandue sur les réseaux sociaux et est rapidement devenue un sujet de conversation populaire, notamment en raison de son lien avec le sélectionneur de l'Égypte.

Quant au quotidien « Marca », il a traité l'affaire sous un angle différent, mettant l'accent sur le contraste entre le statut sportif dont jouit Hossam Hassan et l'affaire personnelle dans laquelle il s'est retrouvé impliqué.

Il a indiqué que les scènes de la bagarre se sont largement répandues, avant que les rapports n'évoquent l'effondrement du sélectionneur, victime d'un malaise, et son transfert pour recevoir des soins médicaux.

De son côté, « Cadena SER » a livré un récit plus détaillé des événements, indiquant que l'altercation a débuté par une confrontation verbale violente avant de dégénérer, selon des sources médiatiques citées, en un affrontement physique, ce qui a poussé les agents de sécurité à intervenir pour séparer les parties impliquées dans la bagarre, avant l'arrivée de la police sur les lieux.

« Cadena SER » s'est également arrêtée sur l'état de santé de Hossam Hassan, précisant que le sélectionneur a perdu connaissance durant l'état de chaos qui a suivi la bagarre, avant d'être transféré dans un centre médical, tout en indiquant que les rapports en circulation faisaient état d'un état de santé stable et de l'absence de tout motif d'inquiétude.

La couverture espagnole ne s'est pas limitée aux détails de la bagarre, puisqu'elle s'est étendue aux répercussions personnelles ayant accompagné l'affaire, après que certains rapports ont évoqué la séparation de Hossam Hassan d'avec sa première épouse à la suite des événements, transformant ainsi l'histoire d'une simple affaire passagère en une crise aux dimensions personnelles et médiatiques plus larges.

Le paradoxe qui a attiré l'attention des médias espagnols réside dans le fait que Hossam Hassan, l'un des noms les plus marquants de l'histoire du football égyptien et le sélectionneur de l'Égypte, s'est retrouvé cette fois au premier plan de la scène médiatique loin des résultats des matches et des titres, après qu'une affaire personnelle relayée s'est transformée en une histoire ayant suscité l'intérêt de plusieurs journaux et chaînes sportives espagnols.