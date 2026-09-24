Hossam Hassan, le sélectionneur de l'équipe nationale d'Égypte, s'est exprimé au sujet de l'exclusion du gardien d'Al Ahly, Mohamed El Shenawy, du rassemblement actuel en vue des deux confrontations face à l'Angola et au Soudan du Sud, dans le cadre des éliminatoires qualificatives pour la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Le sélectionneur de l'Égypte a déclaré, lors de la conférence de presse de présentation du match entre l'Égypte et l'Angola, prévu demain vendredi au stade du Caire : « Mohamed El Shenawy, à un certain moment, était fini, il ne jouait plus avec son club, et pourtant il a retrouvé son niveau grâce à l'équipe nationale d'Égypte. Et il n'est pas le seul, il y en a d'autres. »

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Hossam a insisté sur le fait que cette décision avait été prise pour des raisons techniques, déclarant : « J'aurais pu dire que j'avais exclu El Shenawy en raison d'une blessure, mais ce sont mes choix, qu'il soit blessé ou non. »

L'ancienne star d'Al Ahly et du Zamalek a poursuivi : « Tout mon respect à l'ensemble des joueurs, en particulier à Mohamed El Shenawy, qui est l'un des cadres de l'équipe nationale d'Égypte et l'un des joueurs que j'estime. »

Le deuxième groupe des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027 réunit les sélections d'« Égypte, d'Angola, du Malawi et du Soudan du Sud ».

L'équipe nationale égyptienne affrontera le Soudan du Sud lors de la deuxième journée des éliminatoires, le mardi 29 septembre en cours, en se rendant dans la ville de Djouba.

L'Égypte disputera également un match amical face à l'Afrique du Sud, avant la fin de la trêve actuelle, le dimanche 4 octobre prochain au stade du Caire.



