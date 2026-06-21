Hossam Hassan, le sélectionneur de l’Égypte, a dévoilé le onze des Pharaons pour affronter la Nouvelle-Zélande ce lundi au stade BC Place, en deuxième journée du groupe 7 de la Coupe du monde 2026.

Les deux formations, qui comptent chacune un point après la première journée, visent une première victoire dans la compétition.

Les Pharaons avaient partagé les points avec la Belgique (1-1), tandis que les Kiwis avaient également obtenu un nul 2-2 face à l’Iran.

Hossam Hassan a choisi de conserver exactement le même onze que face à la Belgique, sans aucun changement, afin de préserver la continuité tactique ; Mohamed Salah et Omar Marmoush animeront donc à nouveau l’attaque des Pharaons.

Voici le onze égyptien aligné contre la Nouvelle-Zélande :

- Gardien : Mostafa Shobeir.

- Défense : Mohamed Hani, Hamdi Fathi, Yasser Ibrahim, Ahmed Fathouh.

- Milieu de terrain : Mostafa « Zico », Marwan Attia, Muhannad Lashin, Imam Ashour.

Attaque : Mohamed Salah, Omar Marmoush.

Remplaçants : Mohamed El-Shenawy, Mehdi Soliman, Mohamed Alaa, Tarek Alaa, Karim Hafez, Mohamed Abdel-Moneim, Rami Rabia, Hossam Abdel-Majeed, Nabil Emad, Mahmoud Saber, Mahmoud Hassan « Trezeguet », Ahmed Sayed « Zizo », Ibrahim Adel, Haytham Hassan et Hamza Abdel-Karim.

De son côté, Darren Bazile, le sélectionneur néo-zélandais, a reconduit le même onze que lors de la première journée face à l’Iran, sans effectuer le moindre changement.

Le onze néo-zélandais était le suivant :

- Gardiens : Max Crocombe.

- Défense : Tim Payne, Michael Boxall, Finn Sormann, Liberato Kakasi.

Milieu : Joe Bell, Marko Stamenić, Sarbriet Singh.

Attaque : Eli Just, Chris Wood et Callum Makawat.