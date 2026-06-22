Hossam Hassan critique ouvertement Slot au sujet de Mohamed Salah

Selon le journal britannique Mirror, les propos tenus par Hossam Hassan, sélectionneur de l’Égypte, au sujet de Mohamed Salah après la victoire contre la Nouvelle-Zélande en Coupe du monde 2026 constitueraient une pique déguisée envers le Néerlandais Arne Slot, ex-entraîneur de Liverpool.

Auteur d’un but et d’une passe décisive, l’attaquant des Pharaons a guidé son pays vers une victoire historique 3-1 contre la Nouvelle-Zélande, offrant à l’Égypte son premier succès en Coupe du monde.

Après la rencontre, le sélectionneur a rendu hommage à son capitaine, soulignant que son staff avait su l’employer à la mesure de son talent.

L’entraîneur des Pharaons a déclaré : « Salah a beaucoup travaillé sur le terrain, et c’est une chose que tout le monde doit savoir. Je suis peut-être le premier entraîneur à lui confier un rôle à la hauteur de sa dangerosité, de son potentiel et de ses véritables capacités. »

« Nous avons travaillé sur de nombreux aspects avec lui, et je suis convaincu que nous verrons encore mieux ce dont il est capable dans les temps à venir. »

Selon le tabloidbritannique, ces propos constituent une pique déguisée envers plusieurs coachs ayant dirigé Salah, et notamment Slott, avec qui sa dernière saison à Liverpool a été ponctuée de frictions bien documentées.

Le tabloïd rappelle que l’attaquant a connu plusieurs accrochages publics avec le technicien néerlandais au cours de l’exercice écoulé, avant d’annoncer son départ des Reds à l’issue de son contrat, un choix qui a provoqué une vive polémique au sein du club anglais.

Le rapport souligne que les performances exceptionnelles de Salah avec les Pharaons, après une saison 2022-2023 contrastée à Liverpool, offrent à Hossam Hassan l’occasion de mettre en exergue l’importance de lui laisser la liberté et l’espace nécessaires pour exprimer pleinement son talent.

Le capitaine des Pharaons traverse l’un de ses meilleurs moments sur la scène internationale : il a déjà marqué un but et délivré une passe décisive face à la Nouvelle-Zélande, permettant à l’Égypte de prendre la tête de son groupe et de se rapprocher de la qualification pour les seizièmes de finale. Ila par ailleurs égalé le record des meilleurs buteurs arabes de l’histoire de la Coupe du monde, avec trois réalisations à son actif.