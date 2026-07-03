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Egypt Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Hossam Hassan, après la victoire de l’Égypte : « Je dédie ce succès au peuple palestinien. »

Australie vs Égypte
Australie
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H. Hassan
Australie
Égypte
É.-U.

Une qualification historique pour les Pharaons

Hossam Hassan, le sélectionneur de l’Égypte, a offert cette qualification historique pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 au peuple palestinien, affirmant que les Pharaons « ont réussi à faire honneur aux Arabes ».

Dans des déclarations accordées à la chaîne « beIN Sports » après la victoire aux tirs au but (4-2) contre l’Australie, suite à un match nul 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations, Hossam Hassan a déclaré : « Mon cœur et mon âme sont avec le peuple palestinien, je les remercie et je leur dédie cette victoire », ajoutant : « Nous avons réussi à faire honneur aux Arabes, dont nous faisons partie. »

Il a également salué le soutien indéfectible des supporters égyptiens, affirmant : « Notre public a été exceptionnel durant cette Coupe du monde et je le félicite pour cette victoire », avant de conclure : « Que Dieu nous honore grâce à ce grand peuple égyptien ».

« J’espérais qu’on gagne pour ces gens bien », a-t-il ajouté, déterminé à offrir une joie à tous les supporters égyptiens et arabes qui ont suivi la rencontre.

Il a conclu par une bénédiction : « Loué soit Dieu, félicitations à l’Égypte, au monde arabe et à l’Afrique. »

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Rappelons que l’Égypte accède pour la première fois de son histoire aux huitièmes de finale de la Coupe du monde et qu’elle affrontera le vainqueur du match Argentine-Cap-Vert.

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