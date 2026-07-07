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Loai Mohamed

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Hossam Hassan annonce son boycott de la Coupe du monde et contre-interroge : « L'Égypte a-t-elle été sanctionnée face à l'Argentine après ses déclarations sur la Palestine ? »

H. Hassan
Argentine vs Égypte
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É.-U.

L'entraîneur égyptien a livré une déclaration musclée après l'élimination de son équipe.

Hossam Hassan, le sélectionneur de l’Égypte, a fait part de sa vive colère après le « manque d’impartialité de l’arbitrage » lors du match contre l’Argentine en Coupe du monde 2026, annonçant qu’il ne regarderait plus aucun match de cette édition.

Menant 2-0, les Pharaons ont finalement perdu 2-3 en huitièmes de finale, éliminant ainsi l’Égypte de la compétition.

L’arbitre français François Litxer a suscité une vive polémique après avoir annulé un but égyptien et validé une réalisation argentine dont la régularité a été contestée.

Interrogé en conférence de presse sur une éventuelle sanction sportive liée à ses prises de position en faveur de la Palestine, il a coupé court : « Je ne veux pas que l’on aille dans cette direction. »

Il a ajouté : « Hier (lors de la conférence de presse d’avant-match), j’ai évoqué des questions humanitaires : des petits enfants sont tués, et ici, personne ne s’en émeut. Les médias auraient dû soutenir la cause palestinienne. »

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« À Gaza, les enfants portent les maillots des clubs et des sélections européennes ; ils vous aiment, mais vous vous en moquez », a-t-il ajouté.

Interrogé sur les propos tenus à l’arbitre après avoir reçu un carton jaune, il a expliqué : « Je lui ai dit que la situation était injuste et que l’Argentine avait obtenu une victoire non méritée ce soir. »

Il a également annoncé qu’il boycotterait le reste de la Coupe du monde, estimant qu’« il n’y a pas de justice » et qu’il ne regarderait plus aucun match une fois rentré chez lui.

Enfin, il a confié aux joueurs, après la rencontre, sa fierté et sa conviction que l’équipe progressera, ajoutant qu’il ne leur demandait rien de plus et qu’ils pouvaient défier n’importe quel adversaire si la justice était respectée.

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