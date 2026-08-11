Hossam Aouar : nous avons atteint notre objectif en Ligue des champions d'Asie, et nous visons une saison exceptionnelle

L'Algérien Houssem Aouar, milieu de terrain d'Al-Ittihad, a exprimé sa joie après la victoire face à Al-Jazira des Émirats arabes unis en Ligue des champions d'Asie Elite, soulignant la volonté des joueurs de réaliser une saison exceptionnelle avec les « Tigres ».

Al-Ittihad s'est imposé face à Al-Jazira sur le score de 4-1, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce mardi, au stade Mohammed ben Zayed dans la capitale émiratie Abou Dabi, au tour préliminaire qualificatif pour la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Elite.

Aouar a déclaré dans des propos accordés aux chaînes « Abu Dhabi Sports » à l'issue de la rencontre : « Nous sommes extrêmement heureux, car notre objectif était de jouer la Ligue des champions d'Asie Elite, et nous nous sommes déjà qualifiés (pour la phase de ligue). »

Il a ajouté : « Ce n'était pas facile, l'adversaire était difficile pour être honnête, et le temps n'était pas bon, ce qui ne nous a pas aidés, mais nous devions nous adapter, et nous l'avons très bien fait. »

Il a poursuivi : « Maintenant, nous sommes heureux, car nous allons jouer là où nous devons être, et nous aspirons à réaliser une saison exceptionnelle. »

Il a enchaîné : « Nous n'étions certainement pas contents de ce qui s'est passé la saison dernière, mais le passé est terminé, nous devons l'oublier et savoir comment cela s'est produit. »

Il a continué : « Maintenant, nous avons un nouvel entraîneur, une nouvelle méthodologie, et nous devons tous être unis. Le stage de préparation a été très bon. »

Il a ajouté : « Pour ma part, je n'ai eu que 10 jours de préparation pour la nouvelle saison, ce qui est difficile, au point que le match contre Al-Jazira a été comme un match de préparation pour moi, car je n'ai joué que 45 minutes lors de la période de préparation. »

Il a nuancé : « Mais l'équipe a fourni un travail exceptionnel lors du stage à l'étranger en Espagne, ainsi que tout ce que nous avons fait durant les préparatifs, afin d'être prêts pour le début de la saison et de rendre nos supporters fiers de nous. »

Il a conclu : « Notre premier match en championnat saoudien aura lieu samedi prochain, et nous espérons que les supporters seront présents, car nous avons besoin d'eux. Nous sommes désormais prêts et mentalement concentrés, et nous abordons la saison avec de grandes ambitions, comme Al-Ittihad doit toujours le faire. »

Il convient de rappeler qu'Al-Ittihad entamera la nouvelle saison de la Roshn League samedi prochain, lorsqu'il recevra Al-Khaleej au stade Al-Inma, lors de la première journée de la compétition.