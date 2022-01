Hospitalisé, Mino Raiola donne des nouvelles rassurantes

Représentant de nombreux joueurs talentueux, tels que Paul Pogba, Erling Haaland ou encore Zlatan Ibrahimovic pour ne citer qu'eux, Mino Raiola est probablement l'agent le plus connu du monde. Réputé pour ses sorties médiatiques musclées et pour ses négociations rondement menées, l'italo-néerlandais ne débute pas l'année 2022 de la meilleure des manières, lui qui vient de vivre des heures très délicates.

Comme rapporté par la 'Gazzetta dello Sport' mercredi, le célèbre agent a été hospitalisé à l'hôpital San Raffaele de Milan. Âgé de 54 ans, Mino Raiola va même devoir rester en observation pendant encore quelques temps, pour que les médecins puissent s'assurer de la bonne évolution de son état de santé.

Des nouvelles rassurantes

Du côté de l'hôpital milanais, l'état de santé de celui qui s'apprête à vivre des prochains mois mouvementés par rapport aux situations de certaines vedettes, ne génère pas trop d'inquiétude. Via son compte Twitter personnel, des nouvelles rassurantes ont même été données.

"Mino Raiola a subi des contrôles médicaux ordinaires qui ont nécessité une anesthésie. Il s'agit de contrôles planifiés, il n'y a pas eu d'intervention d'urgence", peut-on lire sur le compte de celui qui totalise plus de 188 000 abonnés. Alberto Zangrillo, chef du San Raffaele et président de Gênes, s'était lui aussi montré rassurant. "L'opération était prévue depuis un certain temps", avait-il assuré, serein.

Pogba et Haaland vont rapporter gros

On souhaite à Mino Raiola de se remettre vite sur pied, lui qui ne devrait pas chômer jusqu'à l'été. En ligne de mire, les transferts de Paul Pogba (Manchester United) et Erling Haaland (Borussia Dortmund), qui pourraient bien lui rapporter, une fois de plus, d'importantes sommes d'argent. Mais les négociations ne font que commencer...