Hospitalisation de Pelé : Des nouvelles rassurantes sur son état de santé

Hospitalisé depuis la fin août, Pelé va mieux selon ses médecins.

C'est une bonne nouvelle qui va ravir les amoureux du football : Pelé va mieux.

Les médecins de l'hôpital Albert Einstein de São Paulo, qui l'ont opéré, ont publié un communiqué rassurant sur la santé de la légende du football : « Le patient Edson Arantes do Nascimento se rétablit de manière satisfaisante, il est conscient, parle normalement et a des signes vitaux normaux. »

Malgré ce communiqué, le triplé champion du monde (1958, 1962, 1970) reste dans une unité de soins intensifs.

L'article continue ci-dessous

Agé de 80 ans, Pelé est hospitalisé depuis le 31 août après la découverte d'une tumeur au côlon lors d'un examen de routine.

Sur son compte Instagram, Pelé a publié un post dans lequel il déclare se sentir en meilleure forme et plaisante sur un éventuel retour sur les terrains : « Mes amis, chaque jour qui passe je me sens un peu mieux. J'ai hâte de rejouer mais je vais encore me reposer pendant quelques jours. »