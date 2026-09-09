Karim Benzema, ancien joueur d'Al-Hilal, a répondu de manière cinglante à un journaliste français qui avait minimisé sa place dans l'histoire.

Lors d'un concours où on lui demandait de se classer parmi les meilleurs attaquants de tous les temps, à l'occasion de la Coupe du monde des sports électroniques, Karim s'est placé lui-même sur le podium, derrière son idole d'enfance, Ronaldo Nazário.

Ce choix a suscité la polémique sur la chaîne « L'Équipe », où le journaliste Yoann Riou s'est opposé à cet avis, affirmant que le Ballon d'Or 2022 ne faisait pas partie des « 20 meilleurs attaquants de tous les temps », et peut-être même pas des « 30 meilleurs ».

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La réponse de Benzema a été immédiate. L'ancien joueur du Real Madrid a écrit sous la vidéo publiée par la chaîne « L'Équipe » sur Instagram : « Hahahaha, mec, il est tard, va dormir, demain lève-toi tôt. »

Il convient de rappeler que le club d'Al-Hilal a officiellement annoncé la résiliation à l'amiable de son contrat avec le Français Karim Benzema le 31 août 2026, six mois seulement après son arrivée en provenance d'Al-Ittihad.











