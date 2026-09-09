Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Benzema Al Hilal SFCGetty Images
Abobakr El Mokadem

Traduit par

« Hors du top 30 des attaquants ! » : Benzema tacle un journaliste qui a minimisé sa place dans l'histoire

Ligue 1
France
Al Hilal
K. Benzema
France
Arabie saoudite

Il a quitté Al-Hilal il y a quelques jours

Karim Benzema, ancien joueur d'Al-Hilal, a répondu de manière cinglante à un journaliste français qui avait minimisé sa place dans l'histoire.

Lors d'un concours où on lui demandait de se classer parmi les meilleurs attaquants de tous les temps, à l'occasion de la Coupe du monde des sports électroniques, Karim s'est placé lui-même sur le podium, derrière son idole d'enfance, Ronaldo Nazário.

Ce choix a suscité la polémique sur la chaîne « L'Équipe », où le journaliste Yoann Riou s'est opposé à cet avis, affirmant que le Ballon d'Or 2022 ne faisait pas partie des « 20 meilleurs attaquants de tous les temps », et peut-être même pas des « 30 meilleurs ».

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora

La réponse de Benzema a été immédiate. L'ancien joueur du Real Madrid a écrit sous la vidéo publiée par la chaîne « L'Équipe » sur Instagram : « Hahahaha, mec, il est tard, va dormir, demain lève-toi tôt. »

  Il convient de rappeler que le club d'Al-Hilal a officiellement annoncé la résiliation à l'amiable de son contrat avec le Français Karim Benzema le 31 août 2026, six mois seulement après son arrivée en provenance d'Al-Ittihad.




Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google