La star du club d'Al-Hilal, le Portugais Cristiano Ronaldo, a délogé le capitaine du voisin et rival traditionnel Al-Nassr du sommet de la Roshn Saudi League, dans une compétition qui se joue en dehors du terrain.

« EA SPORTS FC » a publié la liste des joueurs les mieux notés du championnat saoudien dans le jeu vidéo « FC27 », où Ronaldo a chuté du sommet qu'il occupait au cours des trois dernières années.

Ronaldo se classe deuxième du championnat saoudien, avec une note de 84, derrière son compatriote Rúben Neves, milieu de terrain d'Al-Hilal, qui a obtenu une note atteignant 85, faisant de lui le mieux noté.

Ronaldo n'était pas seul à la deuxième place, puisqu'il est à égalité avec le Serbe Sergej Milinković-Savić, milieu de terrain d'Al-Hilal, et le Mexicain Julián Quiñones, attaquant d'Al-Qadsiah.

En revanche, six joueurs ont obtenu une note de 83, à savoir le Portugais Francisco Trincão, le Brésilien Roger Ibañez et l'Anglais Ivan Toney d'Al-Ahli, le Français Kingsley Coman, l'Espagnol Íñigo Martínez, et le Portugais João Félix d'Al-Nassr.

Par ailleurs, plusieurs joueurs de renommée mondiale sont sortis de la liste des dix premiers, à l'image des Français Karim Benzema et Theo Hernández d'Al-Hilal, qui ont obtenu une note de 82, soit la même note que le Sénégalais Sadio Mané, la star d'Al-Nassr.

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