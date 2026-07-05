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Abobakr El Mokadem

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Hors de propos… Pourquoi la Fédération algérienne a-t-elle fermé la porte à Hervé Renard ?

Suisse vs Algérie
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L'Algérie s'apprête à tourner la page Petković

Après l’élimination de l’Algérie en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 contre la Suisse (2-0), et alors que le pays s’apprête à tourner la page Vladimir Petković, le nom d’Hervé Renard est rapidement ressorti comme candidat crédible au poste de sélectionneur des « Guerriers du désert ».

Après un bref passage à la tête de la Tunisie lors de la Coupe du monde, le technicien français est désormais libre et apparaît comme un candidat de premier plan, en raison de sa connaissance du football africain et de ses qualités de leader.

 Toutefois, selon le site français « Foot Mercato », qui cite la presse locale algérienne, la Fédération algérienne de football n’envisagerait pas cette option.

Selon certaines sources, la Fédération algérienne de football aurait déjà opté pour une autre stratégie afin de trouver le successeur de Petković, privilégiant un entraîneur au fort charisme, mais pas français.

 Une orientation qui, de fait, écarterait Hervé Renard malgré son palmarès continental et son image d’entraîneur d’exception.

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