Hors de la liste : la tournée asiatique fait planer le doute sur l'avenir de la star de City

Manchester City a entamé un nouveau chapitre sous la houlette de l'entraîneur italien Enzo Maresca, mais la situation de l'un des anciens grands cadres de l'équipe demeure entourée d'incertitude.

Manchester City a repris ses entraînements de préparation pour la nouvelle saison la semaine dernière, et Jack Grealish figurait parmi les joueurs ayant rejoint le groupe, avant de manquer la liste de la délégation en partance pour Hong Kong et Séoul afin de disputer la tournée asiatique, qui s'étend sur onze jours.

Selon BBC Sport, le milieu de terrain anglais se remet toujours d'une blessure au pied contractée en janvier dernier, qui a mis un terme prématuré à son prêt à Everton, alors qu'il commençait à retrouver progressivement son niveau. Cette blessure l'a également privé d'une chance de se disputer une place dans la liste de la sélection anglaise participant à la Coupe du monde.

Grealish était sorti des plans de l'ancien entraîneur Pep Guardiola, avant de revenir à Manchester City à l'entame de la dernière année de son contrat, sans aucun signe d'une éventuelle proposition de prolongation, malgré son salaire hebdomadaire estimé à environ 300 000 livres sterling.

Le joueur fêtera ses 31 ans en septembre prochain, tandis que la principale question reste de savoir si Maresca lui offrira une nouvelle chance au sein de l'équipe première, ou s'il consentira à son départ cet été, mettant fin à son aventure avec l'ancien champion d'Angleterre.

Maresca n'a pas fermé la porte à un maintien de Grealish, déclarant la semaine dernière : « Pour l'instant, il est là, et il reste un joueur de Manchester City. Il est de mon devoir d'essayer d'entraîner tous les joueurs présents au club. »

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Il a ajouté : « J'ai une bonne relation avec Jack depuis mon départ, et nous sommes toujours en contact, car il a un grand cœur et c'est quelqu'un de formidable, et ensuite nous verrons ce qui se passera. » Mais l'entraîneur italien pourrait être préoccupé après la diffusion d'images de Grealish en train de consommer des boissons à deux reprises au cours des trois derniers mois, ce qui pourrait affecter son image auprès des clubs intéressés par son recrutement.

Grealish avait été au premier plan des célébrations historiques du triplé de Manchester City en 2023, mais il avait alors refusé d'être qualifié de « fêtard », affirmant qu'il « profitait seulement ». Toutefois, la répétition de ces scènes pourrait réduire ses chances de transfert.

Grealish n'a disputé aucun match officiel depuis le début de l'année, tandis que le milieu de terrain Kalvin Phillips est également revenu au club après un prêt raté à Sheffield United en Championship.

Bien que Phillips soit encore âgé de 30 ans, sa carrière a fortement décliné depuis son transfert de Leeds United à Manchester City en 2022, puisqu'il n'a joué que sept minutes en Coupe de la Ligue anglaise au cours des deux dernières saisons.

Les données indiquent que Phillips est lui aussi hors des plans de l'équipe, après avoir été écarté de la liste de la tournée asiatique, alors que Manchester City se montre ouvert à l'écoute des offres présentées pour son recrutement durant l'actuelle période de transferts.

La délégation de City comptait 28 joueurs pour disputer trois matches amicaux, tandis qu'Erling Haaland, la nouvelle recrue Elliot Anderson, Rayan Cherki et Nico O'Reilly ont bénéficié de repos après leur participation à la Coupe du monde.

La liste comprend également le gardien italien Gianluigi Donnarumma, Phil Foden, Josko Gvardiol et Antoine Semenyo, aux côtés de plusieurs joueurs de l'équipe réserve, Maresca souhaitant évaluer les éléments à sa disposition.

Manchester City inaugure l'ère Maresca par un affrontement face à l'Inter Milan, champion d'Italie, samedi, avant d'affronter une équipe des stars du championnat sud-coréen, puis l'Atlético Madrid à Séoul la semaine prochaine.

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