On croirait presque déjà savourer les encas du stade et percevoir l’excitation monter. Toutefois, avant de remplir votre frigo et de libérer votre journée, un rappel utile : la Coupe du monde de la FIFA 2026 ne débutera officiellement que le jeudi 11 juin 2026.





Même s’il n’y a pas de matchs en direct aujourd’hui, le calendrier officiel des retransmissions et des rencontres est déjà bien établi. Comme le tournoi se déroule ici même en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), les fans de la côte ouest bénéficient d’une amélioration logistique considérable.

Fini les réveils à 4 h du matin ou les sessions de streaming discrètes sous le bureau, comme lors des éditions européennes ou asiatiques. Cette fois, les téléspectateurs de la côte ouest (heure du Pacifique, PT) profiteront d’un programme idéal : des matchs à l’heure du café du matin, des affrontements pendant la pause déjeuner et de véritables doubles confrontations en prime time le soir.

Voici le guide complet de GOAL sur les créneaux horaires récurrents du tournoi et le programme exact en heure du Pacifique pour cette semaine d’ouverture très attendue.









📅 Coupe du monde 2026 : programme des matchs de la semaine d’ouverture (heure du Pacifique).

Date Affrontement Heure du coup d’envoi (heure du Pacifique) Stade / Ville hôte Chaînes de diffusion Jeudi 11 juin Mexique - Afrique du Sud 12 h 00 (midi) Stade de Mexico FOX, Tubi 4K / Univision

Corée du Sud - Tchéquie 19 h Stade de Guadalajara FS1 / Universo Vendredi 12 juin Canada vs Bosnie-Herzégovine 12 h Stade de Toronto FOX / TSN

États-Unis - Paraguay 18 h SoFi Stadium (Los Angeles) Diffusion : FOX / Peacock Samedi 13 juin Qatar - Suisse 12 h Région de la baie de San Francisco FOX

Brésil - Maroc 15 h New York et New Jersey FS1

Haïti - Écosse 18 h Stade de Boston FS1

Australie - Turquie 21 h BC Place (Vancouver) Diffuseur : FOX Dimanche 14 juin Allemagne vs Curaçao 10 h Stade de Houston FOX

Pays-Bas - Japon 13 h Stade de Dallas FOX

Côte d’Ivoire – Équateur 16 h Stade de Philadelphie FS1

Suède - Tunisie 19 h Stade de Monterrey FS1

Horaires quotidiens de la Coupe du monde 2026 (heure du Pacifique)

Au cours de la vaste phase de groupes comptant 72 rencontres, les matchs seront échelonnés tout au long de la journée afin que les supporters puissent suivre autant de parties consécutives que possible. Si vous souhaitez organiser votre emploi du temps professionnel ou vos plages horaires sur la côte ouest, voici les créneaux récurrents à retenir :

La fenêtre « Café du matin » (9 h / 10 h, heure du Pacifique) : à laisser ouverte sur un deuxième écran pendant le tri de votre boîte de réception.

La fenêtre de la pause déjeuner (12 h / 13 h, heure du Pacifique) : Idéale pour suivre les doubles confrontations très attendues pendant la pause déjeuner.

La fenêtre après le travail (16 h / 17 h, heure du Pacifique) : suivez la deuxième mi-temps juste avant de quitter le bureau.

La fenêtre « Prime-Time Nightcap » (19 h / 20 h / 21 h, heure du Pacifique) : des affiches de premier plan, avec les rencontres des pays hôtes à Los Angeles, Seattle et Vancouver.









Où regarder les matchs en streaming sur la côte ouest

Si vous comptez vous passer complètement du câble dès le jour de l’ouverture, plusieurs plateformes majeures vous offriront des flux numériques de grande qualité :

Fubo (le choix des passionnés de sport) : regroupe toutes les chaînes essentielles en anglais et en espagnol ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ) et offre un enregistrement cloud illimité, pratique pour capturer un match matinal pendant une réunion. Peacock (la plateforme en espagnol) : diffuse les 104 matchs en direct en espagnol via Telemundo Deportes et Universo pour 10,99 $/mois (formule Premium). FOX One et Tubi (les plateformes gratuites et autonomes) : l’application premium de FOX, FOX One , diffusera chaque minute de jeu en direct, tandis que la plateforme gratuite Tubi proposera un espace entièrement dédié à la Coupe du monde, avec des rediffusions 24 h/24 et des résumés à la demande.