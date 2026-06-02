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Horaires des matchs de la Coupe du monde 2026 aujourd’hui : programme complet (heure du Pacifique, PT)

Coupe du monde

Le guide ultime pour regarder tous les matchs de la Coupe du monde diffusés en direct dans le fuseau horaire du Pacifique

On croirait presque déjà savourer les encas du stade et percevoir l’excitation monter. Toutefois, avant de remplir votre frigo et de libérer votre journée, un rappel utile : la Coupe du monde de la FIFA 2026 ne débutera officiellement que le jeudi 11 juin 2026.


Même s’il n’y a pas de matchs en direct aujourd’hui, le calendrier officiel des retransmissions et des rencontres est déjà bien établi. Comme le tournoi se déroule ici même en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), les fans de la côte ouest bénéficient d’une amélioration logistique considérable.

Fini les réveils à 4 h du matin ou les sessions de streaming discrètes sous le bureau, comme lors des éditions européennes ou asiatiques. Cette fois, les téléspectateurs de la côte ouest (heure du Pacifique, PT) profiteront d’un programme idéal : des matchs à l’heure du café du matin, des affrontements pendant la pause déjeuner et de véritables doubles confrontations en prime time le soir.

Voici le guide complet de GOAL sur les créneaux horaires récurrents du tournoi et le programme exact en heure du Pacifique pour cette semaine d’ouverture très attendue.



📅 Coupe du monde 2026 : programme des matchs de la semaine d’ouverture (heure du Pacifique).

Date

Affrontement

Heure du coup d’envoi (heure du Pacifique)

Stade / Ville hôte

Chaînes de diffusion

Jeudi 11 juin

Mexique - Afrique du Sud

12 h 00 (midi)

Stade de Mexico

FOX, Tubi 4K / Univision


Corée du Sud - Tchéquie

19 h

Stade de Guadalajara

FS1 / Universo

Vendredi 12 juin

Canada vs Bosnie-Herzégovine

12 h

Stade de Toronto

FOX / TSN


États-Unis - Paraguay

18 h

SoFi Stadium (Los Angeles)

Diffusion : FOX / Peacock

Samedi 13 juin

Qatar - Suisse

12 h

Région de la baie de San Francisco

FOX


Brésil - Maroc

15 h

New York et New Jersey

FS1


Haïti - Écosse

18 h

Stade de Boston

FS1


Australie - Turquie

21 h

BC Place (Vancouver)

Diffuseur : FOX

Dimanche 14 juin

Allemagne vs Curaçao

10 h

Stade de Houston

FOX


Pays-Bas - Japon

13 h

Stade de Dallas

FOX


Côte d’Ivoire – Équateur

16 h

Stade de Philadelphie

FS1


Suède - Tunisie

19 h

Stade de Monterrey

FS1

Horaires quotidiens de la Coupe du monde 2026 (heure du Pacifique)

Au cours de la vaste phase de groupes comptant 72 rencontres, les matchs seront échelonnés tout au long de la journée afin que les supporters puissent suivre autant de parties consécutives que possible. Si vous souhaitez organiser votre emploi du temps professionnel ou vos plages horaires sur la côte ouest, voici les créneaux récurrents à retenir :

  • La fenêtre « Café du matin » (9 h / 10 h, heure du Pacifique) : à laisser ouverte sur un deuxième écran pendant le tri de votre boîte de réception.
  • La fenêtre de la pause déjeuner (12 h / 13 h, heure du Pacifique) : Idéale pour suivre les doubles confrontations très attendues pendant la pause déjeuner.
  • La fenêtre après le travail (16 h / 17 h, heure du Pacifique) : suivez la deuxième mi-temps juste avant de quitter le bureau.
  • La fenêtre « Prime-Time Nightcap » (19 h / 20 h / 21 h, heure du Pacifique) : des affiches de premier plan, avec les rencontres des pays hôtes à Los Angeles, Seattle et Vancouver.



Où regarder les matchs en streaming sur la côte ouest

Si vous comptez vous passer complètement du câble dès le jour de l’ouverture, plusieurs plateformes majeures vous offriront des flux numériques de grande qualité :

  1. Fubo (le choix des passionnés de sport) : regroupe toutes les chaînes essentielles en anglais et en espagnol (FOX, FS1, Telemundo, Universo) et offre un enregistrement cloud illimité, pratique pour capturer un match matinal pendant une réunion.
  2. Peacock (la plateforme en espagnol) : diffuse les 104 matchs en direct en espagnol via Telemundo Deportes et Universo pour 10,99 $/mois (formule Premium).
  3. FOX One et Tubi (les plateformes gratuites et autonomes) : l’application premium de FOX, FOX One, diffusera chaque minute de jeu en direct, tandis que la plateforme gratuite Tubi proposera un espace entièrement dédié à la Coupe du monde, avec des rediffusions 24 h/24 et des résumés à la demande.

📺 À noter pour le streaming 4K : si vous comptez profiter de votre écran 4K pour le match de l’équipe nationale américaine au SoFi Stadium, assurez-vous que votre réseau Wi-Fi domestique tient la route avec au moins 25 Mbps en permanence, afin d’éviter toute pixellisation ou mise en mémoire tampon au moment où l’arbitre consulte l’écran du VAR.

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