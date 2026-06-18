Horaires des matchs de la Coupe du monde 2026 aujourd’hui : programme complet en heure du Pacifique (PT)

La phase de groupes atteint son paroxysme ! Ce jeudi 18 juin 2026 marque le début de la deuxième semaine de compétition. Les premiers matchs sont désormais dans le rétroviseur, et le programme propose désormais des doubles confrontations cruciales qui pourraient bouleverser le classement.

Fini les réveils à 4 h du matin ou les tentatives de streaming discret sous le bureau à l’aube, comme lors des précédents tournois en Europe ou en Asie. Cette fois, les téléspectateurs de la côte Ouest (heure du Pacifique, PT) profitent d’un programme idéal : des matchs à l’heure du café du matin, des affrontements parfaits pour la pause déjeuner et de véritables doubles rencontres en prime time le soir.

Voici le guide définitif de GOAL sur les créneaux horaires récurrents du tournoi et le programme exact en heure du Pacifique (PT) pour cette semaine d’ouverture très attendue.









📅 Coupe du monde 2026 : programme des matchs de la semaine en cours (heure du Pacifique)

Date Affrontement Heure du coup d’envoi (heure du Pacifique) / Statut Stade / Ville hôte Chaînes de diffusion Lundi 15 juin Espagne - Cap-Vert Finale Stade d’Atlanta Diffuseur : FOX / Peacock

Pays-Bas - Japon Finale Stade de Dallas FOX / Peacock

Côte d’Ivoire - Équateur Finale Stade de Philadelphie FS1 / Peacock

Suède - Tunisie Finale Stade de Monterrey Diffusion : FS1 / Peacock Mardi 16 juin Belgique - Égypte Finale Stade de Seattle FOX / Peacock

Arabie saoudite - Uruguay Finale Stade de Miami FS1 / Peacock

Iran - Nouvelle-Zélande Finale Stade de Los Angeles FS1 / Peacock Mercredi 17 juin France - Sénégal Finale Stade de New York-New Jersey FOX / Peacock

Irak - Norvège Finale Stade de Boston FS1 / Peacock

Argentine - Algérie Finale Stade de Kansas City FOX / Peacock

Autriche - Jordanie Finale Région de la baie de San Francisco FS1 / Peacock

Portugal - République démocratique du Congo Finale Stade de Houston FOX / Peacock

Angleterre - Croatie Finale Stade de Dallas FOX / Peacock

Ghana - Panama Finale Stade de Toronto FS1 / Peacock

Ouzbékistan - Colombie Finale Stade de Mexico FS1 / Peacock Jeudi 18 juin (aujourd’hui) République tchèque - Afrique du Sud 9 h 00 (heure du Pacifique) Stade d’Atlanta FOX / FOX One

Suisse - Bosnie-Herzégovine 12 h 00 (heure du Pacifique) Stade de Los Angeles Diffusion TV : FOX / FOX One





Canada - Qatar

15 h 00 (heure du Pacifique)

BC Place (Vancouver)

Diffusion sur FS1 / FOX One.





Mexique - Corée du Sud

18 h 00 (heure du Pacifique)

Stade de Guadalajara

FOX / FOX One

Vendredi 19 juin

États-Unis - Australie

12 h 00 (heure du Pacifique)

Stade de Seattle

FOX / Peacock





Écosse - Maroc

15 h 00 (heure du Pacifique)

Stade de Boston

FS1 / Peacock





Brésil - Haïti

17 h 30 (heure du Pacifique)

Stade de Philadelphie

FS1 / Peacock





Turquie - Paraguay

21 h 00 (heure du Pacifique)

Région de la baie de San Francisco

FOX / Peacock

Samedi 20 juin

Pays-Bas - Suède

10h00 (heure du Pacifique)

Stade de Houston

FOX / Peacock





Allemagne - Côte d’Ivoire

13 h 00 (heure du Pacifique)

Stade de Toronto

FOX / Peacock





Équateur - Curaçao

17 h 00 (heure du Pacifique)

Stade de Kansas City

FS1 / Peacock





Tunisie - Japon

20h00 (heure du Pacifique)

Stade de Monterrey

Diffusion : FS1 / Peacock

Dimanche 21 juin

Espagne - Arabie saoudite

9 h 00 (heure du Pacifique)

Stade d’Atlanta

FOX / Peacock





Belgique - Iran

12 h 00 (heure du Pacifique)

Stade de Los Angeles

FOX / Peacock





Uruguay - Cap-Vert

15 h 00 (heure du Pacifique)

Stade de Miami

FS1 / Peacock





Nouvelle-Zélande - Égypte

18h00 (heure du Pacifique)

BC Place (Vancouver)

Diffusion : FS1 / Peacock





Horaires quotidiens de référence pour la Coupe du monde 2026 (heure du Pacifique)

Pendant la vaste phase de groupes, qui comptera 72 rencontres, les matchs seront échelonnés tout au long de la journée afin de permettre aux supporters de suivre un maximum de rencontres consécutives. Pour organiser au mieux votre planning professionnel ou vos plages horaires sur la côte ouest, voici les créneaux récurrents à retenir :

La tranche horaire du café matinal (9 h ou 10 h, heure du Pacifique) convient parfaitement pour suivre les rencontres sur un deuxième écran tout en consultant vos e-mails.

La tranche horaire de la pause déjeuner (12 h 00 / 13 h 00, heure du Pacifique) : idéale pour suivre des doubles confrontations de haut niveau tout en déjeunant.

La fenêtre « après le travail » (16 h / 17 h, heure du Pacifique) : suivez la deuxième mi-temps juste au moment où vous vous déconnectez pour la soirée.

La session de fin de soirée en prime time (19 h / 20 h / 21 h, heure du Pacifique) : des affiches de prestige, notamment les matchs des pays hôtes à Los Angeles, Seattle et Vancouver.









Où regarder les matchs en streaming sur la côte ouest

Si vous prévoyez de vous passer complètement de la télévision câblée avant le jour de l’ouverture, plusieurs plateformes majeures vous offriront les flux numériques de la meilleure qualité :

Fubo (le choix des passionnés de sport) : regroupe toutes les chaînes essentielles en anglais et en espagnol ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ) et propose un « Cloud DVR illimité » bien pratique pour enregistrer un match matinal quand vous êtes coincé en réunion. Peacock (la plateforme en espagnol) : diffuse les 104 matchs en direct en espagnol via Telemundo Deportes et Universo pour 10,99 $ par mois (formule Premium). FOX One et Tubi (plateformes gratuites et autonomes) : l’application premium de FOX, FOX One , diffusera chaque minute de jeu en direct, tandis que la plateforme gratuite Tubi proposera un espace entièrement dédié à la Coupe du monde, avec des rediffusions 24 h/24 et des résumés à la demande.