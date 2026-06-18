Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FIFA World Cup 2026 Venues - Los Angeles StadiumGetty Images Sport
GOAL

Traduit par

Horaires des matchs de la Coupe du monde 2026 aujourd’hui : programme complet en heure du Pacifique (PT)

Coupe du monde

Le guide ultime pour regarder tous les matchs de la Coupe du monde diffusés en direct dans le fuseau horaire du Pacifique

La phase de groupes atteint son paroxysme ! Ce jeudi 18 juin 2026 marque le début de la deuxième semaine de compétition. Les premiers matchs sont désormais dans le rétroviseur, et le programme propose désormais des doubles confrontations cruciales qui pourraient bouleverser le classement.

Fini les réveils à 4 h du matin ou les tentatives de streaming discret sous le bureau à l’aube, comme lors des précédents tournois en Europe ou en Asie. Cette fois, les téléspectateurs de la côte Ouest (heure du Pacifique, PT) profitent d’un programme idéal : des matchs à l’heure du café du matin, des affrontements parfaits pour la pause déjeuner et de véritables doubles rencontres en prime time le soir.

Voici le guide définitif de GOAL sur les créneaux horaires récurrents du tournoi et le programme exact en heure du Pacifique (PT) pour cette semaine d’ouverture très attendue.



📅 Coupe du monde 2026 : programme des matchs de la semaine en cours (heure du Pacifique)

Date

Affrontement

Heure du coup d’envoi (heure du Pacifique) / Statut

Stade / Ville hôte

Chaînes de diffusion

Lundi 15 juin

Espagne - Cap-Vert

Finale

Stade d’Atlanta

Diffuseur : FOX / Peacock


Pays-Bas - Japon

Finale

Stade de Dallas

FOX / Peacock


Côte d’Ivoire - Équateur

Finale

Stade de Philadelphie

FS1 / Peacock


Suède - Tunisie

Finale

Stade de Monterrey

Diffusion : FS1 / Peacock

Mardi 16 juin

Belgique - Égypte

Finale

Stade de Seattle

FOX / Peacock


Arabie saoudite - Uruguay

Finale

Stade de Miami

FS1 / Peacock


Iran - Nouvelle-Zélande

Finale

Stade de Los Angeles

FS1 / Peacock

Mercredi 17 juin

France - Sénégal

Finale

Stade de New York-New Jersey

FOX / Peacock


Irak - Norvège

Finale

Stade de Boston

FS1 / Peacock


Argentine - Algérie

Finale

Stade de Kansas City

FOX / Peacock


Autriche - Jordanie

Finale

Région de la baie de San Francisco

FS1 / Peacock


Portugal - République démocratique du Congo

Finale

Stade de Houston

FOX / Peacock


Angleterre - Croatie

Finale

Stade de Dallas

FOX / Peacock


Ghana - Panama

Finale

Stade de Toronto

FS1 / Peacock


Ouzbékistan - Colombie

Finale

Stade de Mexico

FS1 / Peacock

Jeudi 18 juin (aujourd’hui)

République tchèque - Afrique du Sud

9 h 00 (heure du Pacifique)

Stade d’Atlanta

FOX / FOX One


Suisse - Bosnie-Herzégovine

12 h 00 (heure du Pacifique)

Stade de Los Angeles

Diffusion TV : FOX / FOX One


Canada - Qatar

15 h 00 (heure du Pacifique)

BC Place (Vancouver)

Diffusion sur FS1 / FOX One.


Mexique - Corée du Sud

18 h 00 (heure du Pacifique)

Stade de Guadalajara

FOX / FOX One

Vendredi 19 juin

États-Unis - Australie

12 h 00 (heure du Pacifique)

Stade de Seattle

FOX / Peacock


Écosse - Maroc

15 h 00 (heure du Pacifique)

Stade de Boston

FS1 / Peacock


Brésil - Haïti

17 h 30 (heure du Pacifique)

Stade de Philadelphie

FS1 / Peacock


Turquie - Paraguay

21 h 00 (heure du Pacifique)

Région de la baie de San Francisco

FOX / Peacock

Samedi 20 juin

Pays-Bas - Suède

10h00 (heure du Pacifique)

Stade de Houston

FOX / Peacock


Allemagne - Côte d’Ivoire

13 h 00 (heure du Pacifique)

Stade de Toronto

FOX / Peacock


Équateur - Curaçao

17 h 00 (heure du Pacifique)

Stade de Kansas City

FS1 / Peacock


Tunisie - Japon

20h00 (heure du Pacifique)

Stade de Monterrey

Diffusion : FS1 / Peacock

Dimanche 21 juin

Espagne - Arabie saoudite

9 h 00 (heure du Pacifique)

Stade d’Atlanta

FOX / Peacock


Belgique - Iran

12 h 00 (heure du Pacifique)

Stade de Los Angeles

FOX / Peacock


Uruguay - Cap-Vert

15 h 00 (heure du Pacifique)

Stade de Miami

FS1 / Peacock


Nouvelle-Zélande - Égypte

18h00 (heure du Pacifique)

BC Place (Vancouver)

Diffusion : FS1 / Peacock


Horaires quotidiens de référence pour la Coupe du monde 2026 (heure du Pacifique)

Pendant la vaste phase de groupes, qui comptera 72 rencontres, les matchs seront échelonnés tout au long de la journée afin de permettre aux supporters de suivre un maximum de rencontres consécutives. Pour organiser au mieux votre planning professionnel ou vos plages horaires sur la côte ouest, voici les créneaux récurrents à retenir :

  • La tranche horaire du café matinal (9 h ou 10 h, heure du Pacifique) convient parfaitement pour suivre les rencontres sur un deuxième écran tout en consultant vos e-mails.
  • La tranche horaire de la pause déjeuner (12 h 00 / 13 h 00, heure du Pacifique) : idéale pour suivre des doubles confrontations de haut niveau tout en déjeunant.
  • La fenêtre « après le travail » (16 h / 17 h, heure du Pacifique) : suivez la deuxième mi-temps juste au moment où vous vous déconnectez pour la soirée.
  • La session de fin de soirée en prime time (19 h / 20 h / 21 h, heure du Pacifique) : des affiches de prestige, notamment les matchs des pays hôtes à Los Angeles, Seattle et Vancouver.



Où regarder les matchs en streaming sur la côte ouest

Si vous prévoyez de vous passer complètement de la télévision câblée avant le jour de l’ouverture, plusieurs plateformes majeures vous offriront les flux numériques de la meilleure qualité :

  1. Fubo (le choix des passionnés de sport) : regroupe toutes les chaînes essentielles en anglais et en espagnol (FOX, FS1, Telemundo, Universo) et propose un « Cloud DVR illimité » bien pratique pour enregistrer un match matinal quand vous êtes coincé en réunion.
  2. Peacock (la plateforme en espagnol) : diffuse les 104 matchs en direct en espagnol via Telemundo Deportes et Universo pour 10,99 $ par mois (formule Premium).
  3. FOX One et Tubi (plateformes gratuites et autonomes) : l’application premium de FOX, FOX One, diffusera chaque minute de jeu en direct, tandis que la plateforme gratuite Tubi proposera un espace entièrement dédié à la Coupe du monde, avec des rediffusions 24 h/24 et des résumés à la demande.

📺 À noter pour le streaming 4K : si vous souhaitez profiter pleinement de votre écran 4K pour suivre le match de l’équipe nationale américaine au SoFi Stadium, assurez-vous que votre réseau Wi-Fi domestique offre un débit stable d’au moins 25 Mbps afin d’éviter toute pixellisation soudaine ou mise en mémoire tampon lorsque l’arbitre consulte l’écran VAR.

Publicité