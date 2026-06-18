Horaires des matchs de la Coupe du monde 2026 aujourd’hui : programme complet en heure du Pacifique (PT)

La phase de groupes atteint son paroxysme ! Ce jeudi 18 juin 2026 marque le début de la deuxième semaine de compétition. Les premiers matchs sont désormais dans le rétroviseur, et le programme propose désormais des doubles confrontations cruciales qui pourraient bouleverser le classement.
Fini les réveils à 4 h du matin ou les tentatives de streaming discret sous le bureau à l’aube, comme lors des précédents tournois en Europe ou en Asie. Cette fois, les téléspectateurs de la côte Ouest (heure du Pacifique, PT) profitent d’un programme idéal : des matchs à l’heure du café du matin, des affrontements parfaits pour la pause déjeuner et de véritables doubles rencontres en prime time le soir.
Voici le guide définitif de GOAL sur les créneaux horaires récurrents du tournoi et le programme exact en heure du Pacifique (PT) pour cette semaine d’ouverture très attendue.
📅 Coupe du monde 2026 : programme des matchs de la semaine en cours (heure du Pacifique)
Date
Affrontement
Heure du coup d’envoi (heure du Pacifique) / Statut
Stade / Ville hôte
Chaînes de diffusion
Lundi 15 juin
Espagne - Cap-Vert
Finale
Stade d’Atlanta
Diffuseur : FOX / Peacock
Pays-Bas - Japon
Finale
Stade de Dallas
FOX / Peacock
Côte d’Ivoire - Équateur
Finale
Stade de Philadelphie
FS1 / Peacock
Suède - Tunisie
Finale
Stade de Monterrey
Diffusion : FS1 / Peacock
Mardi 16 juin
Belgique - Égypte
Finale
Stade de Seattle
FOX / Peacock
Arabie saoudite - Uruguay
Finale
Stade de Miami
FS1 / Peacock
Iran - Nouvelle-Zélande
Finale
Stade de Los Angeles
FS1 / Peacock
Mercredi 17 juin
France - Sénégal
Finale
Stade de New York-New Jersey
FOX / Peacock
Irak - Norvège
Finale
Stade de Boston
FS1 / Peacock
Argentine - Algérie
Finale
Stade de Kansas City
FOX / Peacock
Autriche - Jordanie
Finale
Région de la baie de San Francisco
FS1 / Peacock
Portugal - République démocratique du Congo
Finale
Stade de Houston
FOX / Peacock
Angleterre - Croatie
Finale
Stade de Dallas
FOX / Peacock
Ghana - Panama
Finale
Stade de Toronto
FS1 / Peacock
Ouzbékistan - Colombie
Finale
Stade de Mexico
FS1 / Peacock
Jeudi 18 juin (aujourd’hui)
République tchèque - Afrique du Sud
9 h 00 (heure du Pacifique)
Stade d’Atlanta
FOX / FOX One
Suisse - Bosnie-Herzégovine
12 h 00 (heure du Pacifique)
Stade de Los Angeles
Diffusion TV : FOX / FOX One
Canada - Qatar
15 h 00 (heure du Pacifique)
BC Place (Vancouver)
Diffusion sur FS1 / FOX One.
Mexique - Corée du Sud
18 h 00 (heure du Pacifique)
Stade de Guadalajara
FOX / FOX One
Vendredi 19 juin
États-Unis - Australie
12 h 00 (heure du Pacifique)
Stade de Seattle
FOX / Peacock
Écosse - Maroc
15 h 00 (heure du Pacifique)
Stade de Boston
FS1 / Peacock
Brésil - Haïti
17 h 30 (heure du Pacifique)
Stade de Philadelphie
FS1 / Peacock
Turquie - Paraguay
21 h 00 (heure du Pacifique)
Région de la baie de San Francisco
FOX / Peacock
Samedi 20 juin
Pays-Bas - Suède
10h00 (heure du Pacifique)
Stade de Houston
FOX / Peacock
Allemagne - Côte d’Ivoire
13 h 00 (heure du Pacifique)
Stade de Toronto
FOX / Peacock
Équateur - Curaçao
17 h 00 (heure du Pacifique)
Stade de Kansas City
FS1 / Peacock
Tunisie - Japon
20h00 (heure du Pacifique)
Stade de Monterrey
Diffusion : FS1 / Peacock
Dimanche 21 juin
Espagne - Arabie saoudite
9 h 00 (heure du Pacifique)
Stade d’Atlanta
FOX / Peacock
Belgique - Iran
12 h 00 (heure du Pacifique)
Stade de Los Angeles
FOX / Peacock
Uruguay - Cap-Vert
15 h 00 (heure du Pacifique)
Stade de Miami
FS1 / Peacock
Nouvelle-Zélande - Égypte
18h00 (heure du Pacifique)
BC Place (Vancouver)
Diffusion : FS1 / Peacock
Horaires quotidiens de référence pour la Coupe du monde 2026 (heure du Pacifique)
Pendant la vaste phase de groupes, qui comptera 72 rencontres, les matchs seront échelonnés tout au long de la journée afin de permettre aux supporters de suivre un maximum de rencontres consécutives. Pour organiser au mieux votre planning professionnel ou vos plages horaires sur la côte ouest, voici les créneaux récurrents à retenir :
- La tranche horaire du café matinal (9 h ou 10 h, heure du Pacifique) convient parfaitement pour suivre les rencontres sur un deuxième écran tout en consultant vos e-mails.
- La tranche horaire de la pause déjeuner (12 h 00 / 13 h 00, heure du Pacifique) : idéale pour suivre des doubles confrontations de haut niveau tout en déjeunant.
- La fenêtre « après le travail » (16 h / 17 h, heure du Pacifique) : suivez la deuxième mi-temps juste au moment où vous vous déconnectez pour la soirée.
- La session de fin de soirée en prime time (19 h / 20 h / 21 h, heure du Pacifique) : des affiches de prestige, notamment les matchs des pays hôtes à Los Angeles, Seattle et Vancouver.
Où regarder les matchs en streaming sur la côte ouest
Si vous prévoyez de vous passer complètement de la télévision câblée avant le jour de l’ouverture, plusieurs plateformes majeures vous offriront les flux numériques de la meilleure qualité :
- Fubo (le choix des passionnés de sport) : regroupe toutes les chaînes essentielles en anglais et en espagnol (FOX, FS1, Telemundo, Universo) et propose un « Cloud DVR illimité » bien pratique pour enregistrer un match matinal quand vous êtes coincé en réunion.
- Peacock (la plateforme en espagnol) : diffuse les 104 matchs en direct en espagnol via Telemundo Deportes et Universo pour 10,99 $ par mois (formule Premium).
- FOX One et Tubi (plateformes gratuites et autonomes) : l’application premium de FOX, FOX One, diffusera chaque minute de jeu en direct, tandis que la plateforme gratuite Tubi proposera un espace entièrement dédié à la Coupe du monde, avec des rediffusions 24 h/24 et des résumés à la demande.
📺 À noter pour le streaming 4K : si vous souhaitez profiter pleinement de votre écran 4K pour suivre le match de l’équipe nationale américaine au SoFi Stadium, assurez-vous que votre réseau Wi-Fi domestique offre un débit stable d’au moins 25 Mbps afin d’éviter toute pixellisation soudaine ou mise en mémoire tampon lorsque l’arbitre consulte l’écran VAR.