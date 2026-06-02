On croirait presque déjà sentir les odeurs des stands de nourriture du stade et l’excitation monter. Avant de faire le plein de vivres et de libérer entièrement votre journée, un rappel utile : la Coupe du monde de la FIFA 2026 ne débutera officiellement que le jeudi 11 juin 2026.

Même s’il n’y a pas de rencontre sur les terrains aujourd’hui, les créneaux de diffusion officiels et les horaires des matchs sont déjà fixés. Comme ce tournoi historique à 48 équipes est coorganisé à travers l’Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), les fans qui suivent la compétition dans le fuseau horaire des Rocheuses sont particulièrement avantagés.

Fini les réveils à 1 h du matin ou les tentatives de streaming discret sous le bureau, comme lors des précédents tournois européens ou asiatiques. Cette fois, les abonnés du fuseau horaire des Rocheuses profitent d’un programme idéal : des matchs autour d’un café en milieu de matinée, des créneaux parfaits en début d’après-midi et de véritables affrontements en prime time le soir.

Vous trouverez ci-dessous le guide complet de GOAL sur les créneaux horaires récurrents du tournoi et le programme exact en heure des Rocheuses pour cette première semaine très attendue.









📅 Coupe du monde 2026 : programme des matchs de la semaine d’ouverture (heure des Rocheuses)

Date Affrontement Heure du coup d’envoi (heure des Rocheuses) Stade / Ville hôte Chaînes de diffusion Jeudi 11 juin Mexique - Afrique du Sud 13 h Stade de Mexico FOX, Tubi 4K / Univision

Corée du Sud - Tchéquie 20 h Stade de Guadalajara FS1 / Universo Vendredi 12 juin Canada vs Bosnie-Herzégovine 13 h Stade de Toronto FOX / TSN

États-Unis - Paraguay 19 h SoFi Stadium (Los Angeles) FOX / Peacock Samedi 13 juin Qatar - Suisse 13 h Région de la baie de San Francisco FOX

Brésil - Maroc 16 h New York et New Jersey FS1

Haïti - Écosse 19 h Stade de Boston FS1

Australie - Turquie 22 h BC Place (Vancouver) Diffuseur : FOX Dimanche 14 juin Allemagne vs Curaçao 11 h Stade de Houston FOX

Pays-Bas - Japon 14 h Stade de Dallas FOX

Côte d’Ivoire – Équateur 17 h Stade de Philadelphie FS1

Suède - Tunisie 20 h Stade de Monterrey FS1

Créneaux horaires quotidiens de la Coupe du monde 2026 (heure des Rocheuses)

Pendant la vaste phase de groupes, qui compte 72 rencontres, les matchs seront programmés de façon consécutive pour permettre aux supporters de suivre un maximum de parties d’affilée. Si vous organisez vos plages de télétravail estivales ou vos créneaux personnels, retenez ces horaires récurrents :

La case horaire de milieu de matinée (10 h / 11 h, heure des Rocheuses) : le flux idéal à laisser tourner en arrière-plan sur votre deuxième écran pendant que vous traitez vos e-mails du matin avant le déjeuner.

La tranche horaire de midi/début d’après-midi (13 h / 14 h MT) : Idéale pour souffler pendant la pause déjeuner ou suivre les affiches de haut niveau en mangeant.

La tranche après le travail (16 h / 17 h MT) : les affiches de la phase de groupes sont diffusées juste au moment où vous terminez votre journée et vous installez pour la soirée.

La case prime time en fin desoirée (19 h / 20 h / 22 h MT) : des rencontres à enjeu élevé disputées en fin de soirée dans des villes de la côte ouest comme Los Angeles, Seattle et Vancouver.









Où regarder les matchs en streaming dans le fuseau horaire des Rocheuses

Si vous prévoyez de vous passer complètement du câble avant le début de la saison, quelques plateformes numériques clés vous offriront les flux les plus clairs et les plus fiables :

Fubo (le choix des passionnés de sport) : regroupe toutes les chaînes essentielles du tournoi en anglais et en espagnol ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ) et offre un enregistrement cloud illimité, pratique pour sauvegarder un match de 13 h pendant une réunion client. Peacock (la plateforme en espagnol) : diffuse les 104 matchs en direct en espagnol via Telemundo Deportes et Universo pour 10,99 $/mois (formule Premium). FOX One et Tubi (plateformes gratuites et autonomes) : la nouvelle application premium de FOX, FOX One , diffusera chaque minute de jeu en direct. Parallèlement, Tubi , service de streaming gratuit financé par la publicité, proposera une section dédiée à la Coupe du monde avec des rediffusions 24 h/24 et des résumés à la demande.