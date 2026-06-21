La Coupe du monde de la FIFA 2026 investit l’Amérique du Nord, offrant un immense spectacle footballistique réunissant 48 équipes aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Alors que la compétition bat son plein, nous entrons dans les derniers jours cruciaux de la phase de groupes. Pour les supporters du fuseau horairedu Centre (CT), le calendrier est idéal : plus besoin de veiller tard ou de se lever aux aurores. Les téléspectateurs de la zone CT profiteront d’une programmation bien étalée, avec des matchs en toile de fond en fin de matinée, des affrontements pendant la pause déjeuner et des doubles confrontations en prime time en soirée.

Vous trouverez ci-dessous le guide complet de GOAL sur les créneaux horaires récurrents du tournoi et le programme exact en heure des Rocheuses (MT) pour cette première semaine très attendue.

Ci-dessous, le calendrier complet et mis à jour de la Coupe du monde de la FIFA 2026 pour la semaine en cours (du 15 au 21 juin), exprimé en heure centrale (CT), afin d’organiser vos séances de visionnage en fonction de vos horaires de travail et de vos soirées.

📅 Coupe du monde 2026 : calendrier des prochains matchs (heure du Centre)

Le suspense de la phase de groupes atteint son paroxysme avec des doubles confrontations qui pourraient bouleverser le classement. Voici le calendrier pour aujourd’hui et la semaine à venir, exprimé en heure centrale (CT).

Date Affrontement Heure du coup d’envoi (heure centrale) Stade / Ville hôte Chaînes de diffusion Dimanche 21 juin (aujourd’hui) Espagne - Arabie saoudite 11 h 00 (heure centrale) Stade d’Atlanta Diffusion sur FOX, Peacock et Fubo.

Belgique - Iran 14 h 00 (heure du Centre) Stade de Los Angeles FS1 / Peacock / Fubo

Uruguay - Cap-Vert 17 h 00 (heure centrale) Stade de Miami FS1 / Peacock / Fubo

Nouvelle-Zélande - Égypte 20h00 (heure centrale) BC Place (Vancouver) FS1 / Peacock / Fubo Lundi 22 juin Argentine vs. Autriche 12 h 00 (midi) CT Stade de Dallas FOX / FOX One / Fubo

France - Irak 16 h 00 (heure du Centre) Stade de Philadelphie FOX / FOX One / Fubo

Norvège - Sénégal 19 h 00 (heure du Centre) Stade NYNJ FOX / FOX One / Fubo

Jordanie - Algérie 22h00 (heure du Centre) Stade de la baie de San Francisco FS1 / FOX One / Fubo Mardi 23 juin Portugal - Ouzbékistan 12 h 00 (midi) CT Stade de Houston FOX / FOX One / Fubo

Angleterre - Ghana 15 h 00 (heure centrale) Stade de Boston FOX / FOX One / Fubo

Panama - Croatie 18 h 00 (heure du Centre) Stade de Toronto FS1 / FOX One / Fubo

Colombie - République démocratique du Congo 21 h 00 (heure centrale) Stade de Guadalajara FS1 / FOX One / Fubo Mercredi 24 juin Suisse - Canada 14 h 00 (heure centrale) BC Place (Vancouver) FOX / FOX One / Fubo

Bosnie-Herzégovine - Qatar 14 h 00 (heure centrale) Stade Seattle FS1 / FOX One / Fubo

Brésil - Écosse 17 h 00 (heure du Centre) Stade de Miami FOX / FOX One / Fubo

Maroc - Haïti 17 h 00 (heure centrale) Stade d’Atlanta FS1 / FOX One / Fubo





Mexique - République tchèque

20 h 00 (heure centrale)

Stade de Mexico

Diffusion sur FOX, FOX One et Fubo.





Corée du Sud - Afrique du Sud

20 h 00 (heure du Centre)

Stade de Monterrey

FS1 / FOX One / Fubo





Horaires quotidiens de référence pour la Coupe du monde 2026 (heure centrale)

Pendant la vaste phase de groupes, qui comptera 72 rencontres, les matchs s’enchaîneront de façon à permettre aux supporters de suivre un maximum de parties consécutives. Si vous organisez déjà votre télétravail estival ou réservez des créneaux dans votre agenda, voici les plages horaires à bloquer :

La tranche de fin de matinée (11 h 00 / 12 h 00, heure centrale) : un flux d’arrière-plan idéal à laisser sur votre deuxième écran pendant que vous traitez vos e-mails ou vous préparez à déjeuner.

La tranche horaire de milieu d’après-midi (14 h / 15 h / 16 h, heure du Centre) : une parenthèse idéale pour ponctuer votre journée de travail et vous aider à la conclure en douceur au rythme du football international de haut niveau.

La fenêtre « fin de journée / dîner » (17 h / 18 h / 19 h HE) : des affiches de premier plan diffusées en heure de grande écoute, juste au moment où vous rentrez chez vous et vous installez pour la soirée.

La séance de fin de soirée en prime time (20 h / 21 h / 23 h, heure du Centre) : des rencontres à enjeu élevé disputées sur la côte Ouest, à Los Angeles, Seattle et Vancouver.









Où regarder les matchs en streaming dans le fuseau horaire du Centre

Si vous prévoyez de vous passer complètement de la télévision par câble avant le début de la saison, quelques plateformes numériques clés vous offriront les flux les plus clairs et les plus fiables :

Fubo (le choix des passionnés de sport) : regroupe toutes les chaînes essentielles du tournoi en anglais et en espagnol ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ) et propose un enregistrement cloud illimité, pratique pour sauvegarder un match de 14 h pendant une réunion client. Peacock (la plateforme en espagnol) : diffuse les 104 matchs en direct en espagnol via Telemundo Deportes et Universo pour 10,99 $ par mois (formule Premium). FOX One et Tubi (plateformes gratuites et autonomes) : la nouvelle application premium de FOX, FOX One , diffusera chaque minute de jeu en direct. Tubi , la plateforme gratuite soutenue par la publicité, proposera une section dédiée à la Coupe du monde avec des rediffusions 24 h/24 et des résumés à la demande.