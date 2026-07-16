La Coupe du monde 2026 de la FIFA a complètement pris possession de l’Amérique du Nord, en offrant une immense vitrine du football à 48 équipes à travers les États-Unis, le Canada et le Mexique. Alors que le tournoi bat son plein, nous avons officiellement dépassé l’intensité des quarts de finale et des demi-finales, et il ne reste plus que l’ultime dénouement de ce tournoi long d’un mois : le match pour la troisième place et la finale de la Coupe du monde.

Pour les fans qui regardent depuis le fuseau horaire de l’Est (ET), le programme de diffusion reste absolument idéal. Les téléspectateurs de l’ET profitent d’une programmation parfaitement placée entre la fin d’après-midi et les grandes affiches du week-end en prime time. Comme le match nul n’est plus une option, toute rencontre à égalité après 90 minutes se prolongera par une captivante période de prolongation, avec une éventuelle séance de tirs au but à mort subite.

Comprendre les heures de coup d’envoi du pays hôte selon les fuseaux de l’heure de l’Est permet aux supporters de planifier parfaitement leurs horaires de visionnage et leurs paris en direct. Pour offrir à votre profil de joueur le meilleur coup de pouce possible dès votre tout premier dépôt, utiliser un bon promotionnel actif est une stratégie avisée. Consultez notre guide dédié pour activer vos récompenses via notre code promo Melbet.

Voici le guide définitif de GOAL sur les créneaux récurrents de la phase à élimination directe et le programme exact en heure de l’Est pour les dernières affiches cruciales de cette semaine.









Les créneaux horaires quotidiens standard de la Coupe du monde 2026 (ET)

Durant l’immense phase de groupes de 72 matches, les rencontres seront réparties tout au long de la journée afin de permettre aux fans de suivre le plus d’action en direct possible. Si vous planifiez votre emploi du temps en télétravail ou votre temps de canapé, voici les créneaux à entourer sur votre horloge :

Le créneau du début de journée : 12 h 00 ET / 13 h 00 ET (Parfait pour un match pendant la pause déjeuner)

Le créneau de l’après-midi : 15 h 00 ET / 16 h 00 ET / 17 h 00 ET (Parfait pour regarder après le travail)

Le créneau du prime time : 19 h 00 ET / 20 h 00 ET / 21 h 00 ET (Les grandes affiches du soir)

Le créneau de fin de soirée : 22 h 00 ET / 23 h 00 ET / 0 h 00 ET (Villes hôtes de la côte Ouest comme LA, Seattle et Vancouver)

📅 Coupe du monde 2026 : programme des demi-finales et finales (heure de l’Est)

Le plateau a été réduit aux quatre dernières grandes nations. Voici le programme actualisé à la télévision et en streaming depuis le début de semaine jusqu’au coup de sifflet final de dimanche, présenté en heure de l’Est (ET) :

Date Affiche Coup d’envoi (ET) Stade / ville hôte Diffuseurs (États-Unis) mar. 14 juillet France 🇫🇷 0–2 Espagne 🇪🇸 (Demi-finale 1) 15 h 00 Dallas Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock mer. 15 juillet Angleterre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1–2 Argentine 🇦🇷 (Demi-finale 2) 15 h 00 Atlanta Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock jeu. 16 juillet (aujourd’hui) Jour de repos, aucun match programmé — — — ven. 17 juillet (demain) Jour de repos, aucun match programmé — — — sam. 18 juillet France 🇫🇷 contre Angleterre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Match pour la troisième place) 17 h 00 Miami Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock dim. 19 juillet Espagne 🇪🇸 contre Argentine 🇦🇷 (Finale de la Coupe du monde) 15 h 00 NY/NJ Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock

Les blocs horaires quotidiens standard de la Coupe du monde 2026 (ET)

Durant l’immense phase de groupes de 72 matches, les rencontres seront réparties au fil de la journée afin que les fans puissent suivre le plus d’action possible d’un match à l’autre. Si vous essayez d’organiser votre journée de travail sur la côte Est ou de planifier votre calendrier, voici les créneaux récurrents à surveiller :

Le créneau de la pause déjeuner (12 h 00 / 13 h 00 ET) : Parfait à mettre sur un deuxième écran tout en traitant les e-mails du matin ou en profitant d’une vraie pause de milieu de journée.

Le créneau du milieu d’après-midi (15 h 00 / 16 h 00 ET) : Une distraction idéale en pleine journée pour boucler la journée de travail tout en suivant du football international de haut niveau.

Le programme du prime time (18 h 00 / 19 h 00 / 20 h 00 ET) : Les grandes affiches du soir, avec les matches du pays hôte aux heures de forte audience.

Le créneau de fin de soirée (21 h 00 / 22 h 00 / minuit ET) : Matches tardifs organisés dans des villes de la côte Ouest comme Los Angeles, Seattle et Vancouver.









Où regarder les matches en streaming sur la côte Est

Si vous abandonnez le câble avant le coup d’envoi du tournoi, plusieurs grandes options s’offrent à vous pour sécuriser vos flux en haute définition :

Fubo (choix premium) : Regroupe tous les réseaux en anglais et en espagnol ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ) et inclut un Cloud DVR illimité si vous devez enregistrer un match de l’après-midi alors que vous êtes coincé au bureau. Peacock (plateforme en espagnol) : Diffuse en direct les 104 matches en espagnol via Telemundo Deportes et Universo pour 10,99 $/mois (offre Premium). FOX One & Tubi (plateformes en anglais) : Le nouveau service d’abonnement autonome de FOX diffusera chaque minute d’action, tandis que sa plateforme de streaming gratuite, Tubi , proposera des rediffusions des matches 24 heures sur 24 ainsi qu’un espace de temps forts à la demande, entièrement gratuit.