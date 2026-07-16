La Coupe du monde 2026 de la FIFA s’est complètement emparée de l’Amérique du Nord, avec un immense spectacle de football à 48 équipes réparti entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Alors que le tournoi bat son plein, nous avons officiellement dépassé les quarts de finale et les demi-finales intenses, et il ne reste plus que le point culminant ultime de cette compétition longue d’un mois : le match pour la troisième place et la finale de la Coupe du monde.

Pour les supporters qui regardent depuis le fuseau horaire du Pacifique (PT), le programme des diffusions reste très accessible. Les téléspectateurs en PT bénéficient d’une programmation parfaitement adaptée, entre matinée et milieu de journée le week-end. Comme le match nul n’est plus une option, toute rencontre à égalité après 90 minutes se poursuivra avec une passionnante prolongation, puis éventuellement une séance de tirs au but à mort subite.

Gérer les horaires de coup d’envoi selon le fuseau du Pacifique aide les spectateurs internationaux à suivre sans difficulté les rencontres tardives et les ajustements des cotes en direct. Pour vous assurer que vos prédictions analytiques soient placées sur une interface réactive avec d’excellentes marges de cotes, s’inscrire avec un code est essentiel. Découvrez nos instructions étape par étape pour obtenir un important bonus de dépôt grâce à notre code promo Melbet vérifié.

Voici ci-dessous le guide définitif de GOAL sur les derniers créneaux de la phase à élimination directe et le programme exact en PT pour les rencontres cruciales restantes de cette semaine.





Les créneaux horaires quotidiens стандарт de la Coupe du monde 2026 (PT)

Durant l’immense phase de groupes de 72 matches, les rencontres seront réparties tout au long de la journée afin que les supporters puissent enchaîner un maximum d’action. Si vous essayez d’organiser votre journée de travail sur la côte Ouest ou de bloquer des créneaux dans votre agenda, voici les fenêtres récurrentes à surveiller :

Le créneau du café du matin (9 h 00 / 10 h 00 PT) : idéal à laisser tourner sur un deuxième écran pendant que vous videz votre boîte mail.

Le créneau de la pause déjeuner (12 h 00 / 13 h 00 PT) : parfait pour suivre des affiches de premier plan en lever de rideau à l’heure du repas.

Le créneau après le travail (16 h 00 / 17 h 00 PT) : parfait pour voir une seconde période au moment où vous terminez votre journée.

Le rendez-vous du prime time (19 h 00 / 20 h 00 / 21 h 00 PT) : des affiches de prestige, avec notamment les matches du pays hôte à Los Angeles, Seattle et Vancouver.





📅 Coupe du monde 2026 : programme des demi-finales et des finales (heure du Pacifique)

Il ne reste plus que les quatre dernières nations d’élite. Voici le programme télévisé et streaming actualisé, du début de cette semaine jusqu’au coup de sifflet final dimanche, présenté en heure du Pacifique (PT) :

Date Affiche Heure du coup d’envoi (PT) Stade / ville hôte Diffuseurs (États-Unis) Mar., 14 juillet France 🇫🇷 0–2 Espagne 🇪🇸 (Demi-finale 1) 12 h 00 Dallas Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Mer., 15 juillet Angleterre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1–2 Argentine 🇦🇷 (Demi-finale 2) 12 h 00 Atlanta Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Jeu., 16 juillet (aujourd’hui) Jour de repos - aucun match programmé — — — Ven., 17 juillet (demain) Jour de repos - aucun match programmé — — — Sam., 18 juillet France 🇫🇷 vs Angleterre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Match pour la troisième place) 14 h 00 Miami Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Dim., 19 juillet Espagne 🇪🇸 vs Argentine 🇦🇷 (Finale de la Coupe du monde) 12 h 00 NY/NJ Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock





Où regarder en streaming sur la côte Ouest

Si vous prévoyez d’abandonner complètement le câble avant le match d’ouverture, quelques grandes plateformes vous offriront les flux numériques les plus propres :

Fubo (le choix des passionnés de sport) : propose tous les réseaux essentiels en anglais et en espagnol ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ). Le service inclut une fonction pratique d’enregistrement cloud illimité si vous devez enregistrer un match du matin pendant que vous êtes coincé en réunion. Peacock (la plateforme de référence en espagnol) : diffuse en direct les 104 matches en espagnol via Telemundo Deportes et Universo pour 10,99 $/mois (offre Premium). FOX One & Tubi (les plateformes autonome et gratuite) : l’application premium de FOX, FOX One , proposera un streaming direct au consommateur pour chaque minute de jeu, tandis que son service de streaming gratuit, Tubi , accueillera un espace entièrement dédié à la Coupe du monde avec des rediffusions des matches 24 heures sur 24 et des résumés condensés à la demande.