La Coupe du monde 2026 de la FIFA a complètement pris le dessus sur l’Amérique du Nord, offrant un immense spectacle de football à 48 équipes à travers les États-Unis, le Canada et le Mexique. Alors que le tournoi bat son plein, nous avons officiellement dépassé les quarts de finale et les demi-finales intenses, ne laissant plus que le point culminant ultime de ce tournoi d’un mois : le match pour la troisième place et la finale de la Coupe du monde.

Pour les fans qui regardent depuis le fuseau horaire central (CT), la grille de diffusion reste absolument idéale. Les téléspectateurs en CT profitent d’un programme parfaitement calé avec de l’action le week-end en milieu de journée et en début d’après-midi. Les matches nuls n’étant plus possibles, tout match à égalité après 90 minutes ira en prolongation, avec la possibilité d’une séance de tirs au but à mort subite.

Préparer vos flux de diffusion pour les affiches du tournoi mondial est essentiel pour ne rien manquer de l’action de très haut niveau. Pour améliorer votre dispositif de visionnage avec des prédictions en direct, commencer avec un capital promotionnel supplémentaire vous donne un avantage certain. Découvrez comment activer votre bonus d’inscription avec notre code promo 1xbet actuel.

Ci-dessous, le guide définitif de GOAL sur les créneaux horaires récurrents de la phase à élimination directe et le programme exact en CT des rencontres cruciales restantes de cette semaine.





Voici le calendrier entièrement mis à jour de la Coupe du monde 2026 de la FIFA pour la semaine en cours (du 15 juin au 21 juin), présenté spécifiquement en heure centrale (CT) afin que vous puissiez organiser vos plages de visionnage en fonction de votre journée de travail et de vos habitudes du soir.

📅 Coupe du monde 2026 : calendrier des demi-finales et des finales (heure centrale)

Le plateau a été réduit aux quatre dernières grandes nations. Voici le programme télé et streaming actualisé depuis le début de cette semaine jusqu’au coup de sifflet final de dimanche, présenté en heure centrale (CT) :

Date Affiche Coup d’envoi (CT) Stade / ville hôte Diffuseurs (États-Unis) mar. 14 juillet France 🇫🇷 0–2 Espagne 🇪🇸 (Demi-finale 1) 14 h 00 Dallas Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock mer. 15 juillet Angleterre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1–2 Argentine 🇦🇷 (Demi-finale 2) 14 h 00 Atlanta Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock jeu. 16 juillet (aujourd’hui) Jour de repos, aucun match programmé — — — ven. 17 juillet (demain) Jour de repos, aucun match programmé — — — sam. 18 juillet France 🇫🇷 vs Angleterre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Match pour la troisième place) 16 h 00 Miami Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock dim. 19 juillet Espagne 🇪🇸 vs Argentine 🇦🇷 (Finale de la Coupe du monde) 14 h 00 NY/NJ Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock

Au cours de l’imposante phase de groupes de 72 matches, les rencontres seront échelonnées de manière séquentielle afin que les fans de football puissent suivre un maximum d’action en continu. Si vous planifiez votre organisation estivale en télétravail ou vos créneaux dans votre agenda, voici les fenêtres récurrentes à garder en tête :

La fenêtre de fin de matinée (11 h 00 / 12 h 00 CT) : le flux idéal à mettre sur votre second écran pendant que vous videz votre boîte mail matinale ou partez déjeuner.

Le créneau du milieu d’après-midi (14 h 00 / 15 h 00 / 16 h 00 CT) : une distraction idéale pendant la journée de travail pour glisser vers la fin de votre service avec du football international de très haut niveau.

La fenêtre après le travail / dîner (17 h 00 / 18 h 00 / 19 h 00 CT) : des affiches de premier plan diffusées aux heures de grande écoute, juste au moment où vous vous déconnectez et vous installez pour la soirée.

La session nocturne de prime time (20 h 00 / 21 h 00 / 23 h 00 CT) : des matches à fort enjeu organisés dans des villes de la côte Ouest comme Los Angeles, Seattle et Vancouver.









Où regarder en streaming dans le fuseau horaire central

Si vous prévoyez de couper complètement le câble avant le match d’ouverture, quelques plateformes numériques clés proposeront les flux les plus propres et les plus fiables :

Fubo (le choix des passionnés de sport) : propose tous les réseaux essentiels du tournoi en anglais et en espagnol ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ). Le service inclut une fonction d’enregistrement Cloud DVR illimité si vous devez enregistrer un match de 14 h 00 pendant que vous êtes coincé en réunion avec un client. Peacock (plateforme en espagnol) : diffuse en direct les 104 matches en espagnol via Telemundo Deportes et Universo pour 10,99 $/mois (formule Premium). FOX One & Tubi (les plateformes gratuite et autonome) : la toute nouvelle application premium de FOX, FOX One , proposera un streaming direct au consommateur pour chaque minute de jeu. Dans le même temps, leur service de streaming gratuit financé par la publicité, Tubi , accueillera un espace entièrement dédié à la Coupe du monde avec des rediffusions de matches 24 heures sur 24 et des résumés condensés à la demande.