À la veille de son 8e de finale de la Ligue des champions de l’AFF face au club qatari Al-Sadd, Al-Hilal doit encore composer avec une série de blessures.

Les Bleus de Riyad affronteront Al-Sadd lundi prochain au stade Prince Abdullah Al-Faisal de Djeddah, lors des huitièmes de finale de la compétition.

À 72 heures du coup d’envoi, le club saoudien a publié un communiqué sur son compte officiel X pour faire le point sur l’état de santé de plusieurs éléments, dont le Français Simon Bouabri.

Le club a confirmé que le Français était apte à jouer après avoir récupéré de sa blessure avec les Espoirs tricolores et pris part à la séance collective ce vendredi soir.

Dans le même temps, le défenseur turc Yusuf Akçay et le milieu de terrain saoudien Nasser Al-Dossari ont suivi une séance physique incluant course et exercices ballon afin de retrouver rapidement leur plein potentiel.

En revanche, le club a signalé les blessures de l’ailier brésilien Malcom et du milieu de terrain saoudien Mohammed Kanoo, survenues après la victoire 6-0 contre Al-Khuloud mercredi dernier, lors de la 29^e journée du championnat Roshen.

Le club a précisé que Kano souffre d’une lésion aux ischio-jambiers, tandis que Malcom ressent une douleur dans la même zone. Des examens d’imagerie médicale sont prévus pour déterminer la gravité de leurs blessures et leur durée d’indisponibilité.

L’absence de ce duo constitue un coup dur pour le club saoudien, d’autant plus qu’ils figurent parmi les éléments clés sur lesquels s’appuie l’Italien Simone Inzaghi depuis le début de la saison.

Malcom a disputé 33 matchs sous le maillot bleu cette saison, inscrivant 9 buts et délivrant 11 passes décisives, tandis que Keno, auteur de 5 buts et 5 passes en 36 rencontres, apporte également une contribution essentielle.