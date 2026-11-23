Comment regarder Honduras U17 - Colombie U17 avec un VPN

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Présentation du match

Coupe du monde M17 - Journée 2 24 nov. 2026 - 10:30

Le Honduras U17 affronte la Colombie U17 dans le groupe L de la Coupe du monde U17. Les deux équipes abordent cette rencontre avec des dynamiques très différentes.

Le Honduras cherche toujours ses premiers points. L’équipe centraméricaine s’est inclinée 2-0 face à la Serbie U17 lors de son dernier match, le 21 novembre, et occupe la quatrième place du groupe.

Cette défaite prolonge une série difficile dans les données disponibles : le Honduras a perdu ses cinq derniers matches dans cette compétition. Il n’a marqué que trois buts et en a encaissé 19 sur cette période, un bilan qui met en lumière son organisation défensive.

La Colombie arrive dans une situation bien plus favorable. Elle a battu le Japon U17 2-1 lors de son dernier match et occupe la deuxième place du groupe L.

La sélection sud-américaine a été difficile à battre lors de ses cinq dernières rencontres, avec deux victoires, deux nuls et une défaite. Son nul vierge contre le Salvador U17 et son nul 1-1 face à l’Allemagne U17 montrent qu’elle sait obtenir des résultats, mais aussi marquer.

La Colombie a l’avantage au classement et aborde le match avec davantage de confiance, mais le Honduras y verra une occasion de relancer sa campagne.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’heure du coup d’envoi, la chaîne TV et les moyens de suivre le match en direct.

Les informations officielles concernant la diffusion de cette rencontre ne sont pas encore disponibles. Les détails sur la chaîne TV et le streaming seront ajoutés une fois les diffuseurs confirmés.

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