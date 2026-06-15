Honda surprend tout le monde en lançant une pique cinglante à l’encontre de l’attaquant néerlandais Cody Gakpo

Keisuke Honda a surpris les auditeurs dimanche en tant que commentateur lors du match Pays-Bas - Japon (2-2). L’ancien attaquant, passé par le VVV-Venlo et l’AC Milan, a tenu des propos pour le moins curieux au sujet de Cody Gakpo et Denzel Dumfries.

L’instauration par la FIFA de pauses hydratation en cours de chaque mi-temps l’a également médusé : « Arrête-t-on vraiment le match pour ça ? Pourquoi font-ils cela ? C’est absurde », a réagi l’ancien meneur de jeu.

Engagé comme co-commentateur pour la télévision nationale japonaise, il a constamment appelé le VAR « VTR » et a manifesté son ennui durant la rencontre des Oranje : « Seulement 40 minutes de jeu ? Regarder ces matchs est un véritable test d’endurance ; ça me rend nerveux. Je ne peux plus supporter ça. »

Gakpo a également essuyé les foudres de Honda, qui s’est énervé contre l’ailier néerlandais. « Qui est ce joueur ? Il m’énerve ! Et comment un ailier peut-il mesurer 1,93 mètre ?! Franchement. »

« Avec les Pays-Bas, c’est toujours la même chose : un Gakpo, deux Gakpo, trois Gakpo, quatre De Jong. Les Néerlandais n’ont-ils pas d’autres footballeurs ? Même leurs sièges de WC sont énormes ! », a lancé celui qui a porté les couleurs du VVV de 2008 à 2010 avant une brève passage à Vitesse en 2019.

Il n’avait pas non plus une très haute opinion de Denzel Dumfries, qu’il ne connaissait pas du tout. Le co-commentateur n’en croyait pas ses oreilles lorsqu’il a appris que le latéral droit des Oranje avait joué pendant des années à l’Inter et était sur le point de signer au Real Madrid.

En studio, ses propos divertissent plus qu’ils n’agacent. Des vidéos publiées sur X montrent d’ailleurs son enthousiasme lors des buts japonais face aux Oranje, qui ont finalement laissé filer des points dans les dernières minutes.