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Gakpo Malen GravenberchImago
Rian Rosendaal

Traduit par

Honda surprend tout le monde en lançant une pique cinglante à l'encontre de l'attaquant des Oranje

Pays-Bas
Coupe du monde
C. Gakpo

Keisuke Honda a surpris les auditeurs dimanche en tant que commentateur lors du match Pays-Bas - Japon (2-2). L’ancien attaquant, passé par le VVV-Venlo et l’AC Milan, a tenu des propos pour le moins curieux au sujet de Cody Gakpo et Denzel Dumfries.

L’instauration de pauses boissons en cours de première et de deuxième mi-temps, décidée par la FIFA pour ce Mondial, l’a également laissé perplexe : « Arrête-t-on vraiment le match pour ça ? Pourquoi font-ils cela ? C’est absurde », a-t-il lancé. 

Engagé comme co-commentateur pour la télévision nationale japonaise, il a constamment appelé le VAR « VTR » et a affiché un ennui manifeste durant la rencontre des Oranje. « On n’en est vraiment qu’à 40 minutes ? Regarder les matchs de cette Coupe du monde est vraiment une épreuve d’endurance, ça me rend nerveux. Je ne peux plus regarder ça. »

Gakpo a également essuyé les foudres de Honda, qui s’est énervé contre l’ailier néerlandais. « Qui est ce joueur ? Il m’énerve ! Et comment un ailier peut-il mesurer 1,93 mètre ?! Franchement. »

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Pays-Bas
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« Avec les Pays-Bas, c’est toujours la même chose : un Gakpo, deux Gakpo, trois Gakpo, quatre De Jong. Les Néerlandais n’ont-ils pas d’autres footballeurs ? Même leurs sièges de WC sont énormes ! », a lancé l’ancien joueur, qui a porté les couleurs du VVV de 2008 à 2010 puis, brièvement, celles de Vitesse en 2019.

Il n’avait pas non plus une très haute opinion de Denzel Dumfries, qu’il ne connaissait pas du tout. Le co-commentateur n’en croyait pas ses oreilles lorsqu’il a appris que le latéral droit des Oranje avait joué pendant des années à l’Inter et était sur le point de signer au Real Madrid.

En studio, ses propos divertissent plus qu’ils n’agacent. Des vidéos publiées sur X montrent d’ailleurs son enthousiasme lors des buts japonais face aux Oranje, qui ont finalement laissé filer des points dans les dernières minutes.

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