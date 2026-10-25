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Julian Brandt Ajax 2026Imago Images / ANP
Oliver Maywurm
Traduit par

Homme décisif lors d’une victoire importante de l’Ajax ! Julian Brandt lève un blocage avec brio et peut remercier Marc-André ter Stegen

Eredivisie
Sparta Rotterdam vs Ajax
Ajax
J. Brandt

L’absence de passe décisive constituait jusqu’alors le seul bémol statistique de la première saison, pourtant réussie, de Julian Brandt à l’Ajax. Dimanche, il a aussi débloqué son compteur dans ce domaine.

Lors de la victoire 2-1 du club le plus titré des Pays-Bas sur le terrain du Sparta Rotterdam, lors de la 10e journée d’Eredivisie, Brandt a délivré ses deux premières passes décisives sous le maillot de l’Ajax.

À la 22e minute, le joueur de 30 ans a d’abord été à l’origine de l’ouverture du score d’Abdellah Ouazane. À 20 mètres du but, Brandt a réalisé un superbe une-deux avec le Marocain de 17 ans, qui a ensuite marqué d’une belle frappe depuis l’entrée de la surface. À la 43e minute, Jens Toornstra a provisoirement égalisé pour le Sparta, mais les visiteurs ont repris l’avantage avant la pause.

Brandt a de nouveau été directement impliqué. Sur une contre-attaque, il a porté le ballon depuis sa propre moitié de terrain jusqu’aux abords de la surface adverse, où il a servi l’attaquant Tolu Arokodare, qui a conclu avec sang-froid (45e+1).

Julian Brandt crée le plus d’occasions à l’Ajax

Même avant ce match, l’influence de Brandt sur l’attaque de l’Ajax ne se résumait pas à ses huit buts déjà inscrits. L’ancien joueur du BVB est ainsi celui qui a créé le plus d’occasions pour l’Ajax en Eredivisie jusqu’à présent. Lors du match nul 1-1 contre le NEC Nimègue, à la 8e journée, Brandt en avait par exemple créé huit, soit plus que tous ses coéquipiers réunis (cinq).

Le problème auquel Brandt était tout simplement confronté jusqu’à dimanche après-midi : les joueurs qu’il servait ne concrétisaient pas les occasions de but qui en résultaient. Il a donc dû attendre la 10e journée pour délivrer sa première passe décisive avec son nouveau club, qu’il a rejoint libre cet été après la fin de son contrat à Dortmund. Et il en a aussitôt ajouté une deuxième.

Marc-Andre ter Stegen sauve Julian Brandt après une terrible erreur de passe

Brandt a par ailleurs eu de la chance à la 59e minute face au Sparta. Ou plutôt, il a pu remercier son compatriote Marc-Andre ter Stegen d’avoir empêché que sa terrible erreur de passe, près de sa propre surface, n’offre aux locaux le but du 2-2. La passe de Brandt en direction de ter Stegen est arrivée directement dans les pieds de Mitchell van Bergen, joueur du Sparta, qui a pu frapper seul face au gardien allemand de l’Ajax. Ter Stegen a toutefois réalisé un arrêt exceptionnel pour éviter l’égalisation. Brandt est aussitôt allé le voir pour lui taper dans la main en signe de remerciement.

FBL-NED-EREDIVISIE-AJAX-WILLEM IIGetty Images

Le gardien international allemand était de toute façon dans un grand jour. En seconde période, le Sparta a connu plusieurs temps forts, mais s’est heurté à maintes reprises à ter Stegen, auteur de plusieurs réflexes impressionnants. Peu avant la fin du match, il a toutefois eu de la chance lorsqu’il est passé à côté d’un centre, sans que les joueurs de Rotterdam parviennent à en profiter.

Grâce à cette victoire, l’Ajax a dépassé le PSV Eindhoven, qui avait auparavant fait match nul 1-1 contre Feyenoord. Brandt et ses coéquipiers ont ainsi ramené à trois points leur retard sur le leader de Rotterdam.

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