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Pour protéger le numéro légendaire de Cristiano Ronaldo, la fédération portugaise a modifié le design du maillot. Les futurs internationaux arboreront un 7 visuellement différent.

En ajoutant une barre horizontale au chiffre, la Federacao Portuguesa de Futebol (FPF) veille à ce que le futur flocage se distingue nettement de la typographie associée à Ronaldo pendant plus de 20 ans.

Comme le règlement interdit de retirer officiellement les numéros de maillot en équipe nationale, les responsables ont contourné cette interdiction en adaptant le graphisme. Le 7 continuera d’être attribué au sein de l’effectif, mais sa forme exacte à l’époque de Cristiano Ronaldo restera réservée à l’ancien capitaine.

Dans un communiqué, la fédération a justifié cette décision par l’importance historique de la superstar pour le football du pays. « C’est une autre manière de perpétuer l’importance d’un numéro aussi particulier et de rendre hommage à l’héritage qu’il représente », a indiqué la fédération. « À partir d’aujourd’hui, nous verrons donc un autre 7 sur le maillot, mais avec la même essence et la même fierté. L’ancien numéro reste ainsi préservé comme le symbole d’une histoire qui ne tombera jamais dans l’oubli. »

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Cette mesure intervient quelques semaines seulement après la fin d’une carrière sans précédent sur la scène internationale. Début novembre, le joueur, désormais âgé de 41 ans, avait annoncé, après 23 ans, son départ de la Seleção.

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Cette retraite avait été précédée d’une brouille publique avec le sélectionneur Jorge Jesus, qui avait assombri les dernières semaines de Ronaldo en équipe nationale. Son bilan sportif reste néanmoins inégalé : avec 234 sélections et 146 buts inscrits, Ronaldo domine largement à la fois le classement des joueurs les plus capés et celui des meilleurs buteurs de l’histoire de la fédération.

Pendant plus de deux décennies sous le maillot de son pays, il a marqué la période la plus faste du football portugais. Après des années sans titre majeur, il a mené la sélection à la victoire lors du Championnat d’Europe en 2016, avant d’ajouter deux autres trophées internationaux avec les sacres en Ligue des nations en 2019 et en 2025.