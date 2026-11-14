Hojlund fait le show face au Portugal lors de la soirée dédiée à l’hommage à son idole CR7 : une nouvelle célébration et plus de buts en Ligue des Nations qu’avec le Napoli d’Allegri

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Le doublé de Hojlund, lors de la soirée où le Portugal a rendu hommage à son idole Cristiano Ronaldo, est aussi un message clair adressé au Napoli, où, avec Allegri, il ne parvient pas à afficher les mêmes statistiques.

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Le Danemark a étrillé le Portugal. Et, lors de la soirée où la sélection portugaise rendait hommage à Cristiano Ronaldo, celui qui a CR7 pour idole s’est imposé comme le grand protagoniste du match : l’attaquant danois Rasmus Hojlund. Le buteur du Napoli a inscrit deux buts, plus beaux l’un que l’autre, dévoilé une nouvelle célébration et fait taire le public portugais présent à Braga. Mais le message qui, silencieusement, résonne le plus fort après cette soirée s’adresse à l’Italie et à Naples, où le rendement du Danois est bien loin de celui qu’il affiche en sélection.

QUEL MATCH ! Ses deux buts sont plus beaux l’un que l’autre. Le premier, une reprise de volée du gauche surpuissante, digne d’un véritable avant-centre : il se glisse au bon moment entre Ruben Dias et Alberto Costa, au second poteau, sur un centre de Damsgaard venu de la droite. Sur le second, il reçoit le ballon de Hojbjerg dans la surface, se l’emmène sur son mauvais pied dans un espace réduit et trouve une trajectoire imparable pour Diogo Costa. Ajoutez à cela, en 73 minutes, 100 % de passes réussies, plus de 50 % de duels remportés, y compris dans les airs, et deux fautes subies : voilà une prestation de premier de la classe à son poste.

NOUVELLE CÉLÉBRATION ET PUBLIC RÉDUIT AU SILENCE Lors du match aller, après avoir marqué contre le Portugal le but du 2-2 provisoire (le Danemark s’était incliné 4-2 à domicile), il avait célébré en imitant le « Siuuum » de Cristiano Ronaldo, qui avait alors déjà quitté le rassemblement en plein désaccord avec Jorge Jesus. Un hommage à son idole qu’il n’a toutefois pas répété ce soir au Portugal.



Au contraire, après le but du 2-0, Hojlund a dévoilé une nouvelle célébration : le pouce à l’horizontale, quelques pas chaloupés de droite à gauche, puis le pouce baissé d’un coup sec, accompagnés d’un « boom » crié vers le ciel, avant un geste mimant une gorge tranchée.



Une célébration qui n’a pas plu au public de l’Estadio Municipal de Braga, qui l’a sifflé et insulté. L’attaquant danois a aussitôt réagi en portant un doigt devant sa bouche pour faire taire les supporters, avant de désigner une tribune en particulier.

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PLUS DE BUTS EN LIGUE DES NATIONS QU’AVEC LE NAPOLI D’ALLEGRI Mais, comme évoqué, le message de ce soir s’adresse inévitablement à Naples et à Massimiliano Allegri. En raison de ses exigences tactiques et de sa vision du football, l’entraîneur ne parvient souvent pas à servir Hojlund ni à le mettre dans les conditions nécessaires pour exploser comme il le fait en sélection.



Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, à l’examen des cartes de chaleur de ce match et d’autres rencontres, Hojlund occupe des zones du terrain plus restreintes que sous le maillot du Napoli et, surtout, une zone d’activité principale beaucoup plus avancée.



La conséquence se lit, une fois encore, dans les chiffres : en 5 matches avec le Danemark en Ligue des nations, Hojlund a inscrit 5 buts. En 14 matches de championnat et de Ligue des champions disputés avec le Napoli, son compteur reste bloqué à 3 buts, dont un seul (contre Monza) depuis le 13 novembre.