Hojlund a-t-il provoqué Jesus ? Un message inhabituel de soutien à Cristiano après la défaite du Portugal

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Rasmus Hojlund, la star du Danemark, a continué à défendre sa star préférée, le Portugais Cristiano Ronaldo, après sa récente crise avec le sélectionneur de l'équipe première, Jorge Jesus.

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Cristiano a pris sa retraite internationale il y a quelques jours, après une grave crise avec le sélectionneur du Portugal, le Don ayant refusé de revenir dans l'équipe tant que ce dernier conserverait son poste.

Le Portugal a entamé une nouvelle ère sans sa légende Cristiano Ronaldo par une défaite humiliante à domicile, 1-4 face au Danemark, dont le héros a été Rasmus Hojlund, l'un des plus grands admirateurs du « Don ».

Hojlund a inscrit un doublé hier samedi, lors du premier match de la sélection portugaise après la décision de son buteur historique Ronaldo de mettre un terme à sa carrière internationale.

Hojlund avait déjà marqué lors du match aller contre le Danemark, pendant la victoire du Portugal 4-2 en l'absence de Ronaldo, après le départ de ce dernier du rassemblement de la sélection à la suite de son différend avec l'entraîneur Jesus.

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Hojlund avait alors célébré à la manière de Ronaldo avec le fameux saut et le célèbre cri, et s'était accroché à l'entraîneur Jesus à la fin de la rencontre, dans une scène qui avait attiré tous les regards, comme s'il lui reprochait l'accrochage avec sa star préférée.

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La star du Napoli italien est revenue rendre hommage à Ronaldo après le match d'hier, mais cette fois par un message sur « Instagram ».

Le joueur du Danemark, qui avait auparavant affirmé que Ronaldo était le meilleur de l'histoire, a commenté la victoire et son doublé en ces termes : « Je pense que le commentaire approprié ici, c'est... Siuuu », imitant le cri de célébration de Ronaldo.

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Piers Morgan ouvre le feu sur Jesus

Les déclarations de Jorge Jesus, le sélectionneur de l'équipe du Portugal, au sujet de l'absence de Cristiano Ronaldo lors du match contre le Danemark, hier samedi, en Ligue des nations, ont ouvert une nouvelle porte à la polémique, après que le journaliste anglais Piers Morgan s'est invité dans la crise.

Morgan a lancé une attaque directe contre l'entraîneur portugais, à la suite de la lourde défaite face au Danemark sur le score de 4-1, lors du match disputé hier.

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L'affaire a débuté pendant la conférence de presse qui a suivi la rencontre, lorsque Jesus a été interrogé sur l'ampleur avec laquelle Ronaldo, le capitaine de la sélection et attaquant d'Al-Nassr en Arabie saoudite, lui manquait au vu de son absence des rangs du Portugal. L'entraîneur, âgé de 72 ans, a répondu de manière sarcastique : « Est-ce qu'il me manque ? Comment pourrait-il me manquer alors qu'il n'est plus en sélection nationale ? La seule manière dont il pourrait me manquer, ce serait qu'il soit à mes côtés, mais il ne joue plus et n'est plus ici. Il a pris sa décision lui-même. »

Le journaliste anglais a écrit : « Ce clown ne sera plus avec la sélection nationale non plus si le Portugal continue d'encaisser des défaites comme aujourd'hui samedi », en référence directe à la défaite face au Danemark et en critique manifeste de l'entraîneur portugais après ses déclarations sur l'ancien capitaine de la sélection.

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L'attaque de Morgan s'inscrit dans le prolongement de ses critiques répétées envers Jesus au cours des dernières semaines, le journaliste anglais ayant adopté des positions tranchées à l'égard de l'entraîneur portugais sur fond des événements qui ont accompagné l'absence de Ronaldo de la sélection portugaise.

Morgan a été l'un des principaux défenseurs du capitaine du Portugal dans cette crise, et il avait déjà critiqué le comportement de Jesus et ses positions liées à la star chevronnée, dans le contexte de la polémique qui a entouré les circonstances ayant conduit à l'éloignement de Ronaldo de l'équipe et à sa retraite internationale il y a quelques jours.