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Hoffenheim - Augsbourg : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 11 29 nov. 2026 - 11:30 SNP Arena

Le TSG Hoffenheim reçoit le FC Augsbourg en Bundesliga. La rencontre se joue à la SNP Arena de Sinsheim.

Hoffenheim arrive porté par son succès européen. En Ligue Europa, l’équipe entraînée par Christian Ilzer a récemment battu Sturm Graz 3-1.

En championnat, les choses se sont moins bien passées dernièrement. Hoffenheim s’est incliné 0-1 face à l’Eintracht Francfort et occupe la 11e place.

Augsbourg se déplace après une victoire. L’équipe a récemment battu Mayence 05 3-1. Auparavant, elle avait perdu 2-5 sur le terrain du RB Leipzig.

Les visiteurs occupent la 10e place, juste devant leurs hôtes. Augsbourg devra toutefois se passer sur le banc de son entraîneur Manuel Baum, suspendu.

Voici comment suivre cette rencontre.

Les faits marquants de la semaine : qu’est-il arrivé à Hoffenheim et Augsbourg ?

Lors de ses cinq derniers matches officiels, Hoffenheim a enregistré deux victoires, un nul et deux défaites. Le TSG a récemment battu Sturm Graz 3-1. Auparavant, il avait perdu 0-1 face à l’Eintracht Francfort et 0-2 contre le Werder Brême. Au total, Hoffenheim a marqué six buts et en a encaissé six.

Augsbourg compte également deux victoires, un nul et deux défaites. Le FCA a récemment battu Mayence 05 3-1 et s’est imposé 4-2 sur le terrain de Sonnenhof Großaspach en Coupe d’Allemagne. En championnat, Augsbourg a perdu 2-5 contre le RB Leipzig. Son bilan est de onze buts marqués et onze encaissés.

Hoffenheim - Augsbourg : compositions

Hoffenheim - Augsbourg : forme des équipes

Hoffenheim - Augsbourg : bilan des confrontations directes

Hoffenheim - Augsbourg : classements